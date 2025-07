Vlahovic sta firmando, accordo con il club italiano

Svolta di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic che è ora pronto alla nuova sfida. L’attaccante serbo lascia la Juventus subito per firmare con un altro club.

Tante le voci che riguardano il giovane attaccante classe 2000 che ha rotto con la Juve ed è ora pronto ad una nuova avventura. Perché ci sono importanti aggiornamenti che riguardano proprio quella che sarà la scelta di Vlahovic che non ha voluto prolungare il proprio contratto con i bianconeri e per questo che si è arrivati alla rottura. Adesso il giocatore è in scadenza nel 2026 e tra pochi mesi rischia di andare via a zero

Ma è proprio quello che accadrà e in anticipo. Perché secondo le ultime notizie è stato ormai raggiunto l’accordo tra Juventus e Vlahovic per firmare la rescissione del contratto. Il giocatore serbo è pronto ad andare via così da poter firmare gratis già da subito con un altro club.

Una situazione di mercato che può lanciare l’allarme per un club in particolare, perché ora Vlahovic è pronto a diventare la grande occasione di mercato estiva visto che potrà firmare gratis con una nuova società.

Calciomercato Juve: Vlahovic via a zero, accordo con un altro club

La conferma è arrivata in queste ultime ore perché a lanciare la notizia sono i colleghi di Tuttosport che parlano della buonuscita che la Juventus darà a Vlahovic per andare via subito. Una cifra importante che permetterà al giocatore di liberarsi subito dal contratto e firmare con una nuova squadra, per i bianconeri si andranno ad alleggerire le casse.

In questo momento ci sono dei nuovi sviluppi che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic pronto a mettersi alle spalle la Juventus e iniziare l’avventura con una nuova società. Diversi i club che hanno deciso di puntare su di lui e su tutti c’è da settimane il Milan che vuole provare a regalarlo ad Allegri.

Nessun club ha intenzione di versare i 25 milioni richiesti dalla Juventus e per questo che ora il club bianconero ha trovato l’accordo con l’agente Darko Ristic per la buonuscita che Vlahovic avrà da 10 milioni di euro. Un accordo per evitare la sorpresa a fine mercato e restare fino al prossimo anno sotto contratto per poi andare via a zero.

L’ultima spiaggia è quella di firmare la rescissione nelle ultime settimane di mercato per poi andare a giocare in un nuovo club e avanti a tutti c’è il Milan pronto ad ingaggiare Vlahovic non facendosi scappare l’occasione.