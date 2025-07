Napoli, sorpresa in attacco: prendono un brasiliano

Napoli in azione per un nuovo obeittivo di mercato. Ecco le ultimissime notizie relative al prossimo acquisto degli azzurri che può arrivare direttamente dallo Shakhtar Donetsk.

La squadra ucraina, fucina di talenti, ha messo in mostra nell’ultimo periodo il giocatore brasiliano che è pronto al grande salto in un nuovo campionato che può essere proprio quello italiano.

Valutazioni in corso da parte della società con lo stesso Napoli che sta ragionando riguardo la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli lavora a fari spenti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Mancano ancora delle pedine per ritenere concluso il calciomercato estivo degli azzurri.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il prossimo colpo in avanti, con la società alla ricerca di un nuovo esterno. Dopo aver sondato a lungo l’opzione Ndoye del Bologna, che resta comunque il favorito, Manna ha iniziato a seguire con attenzione anche un altro talento.

Calciomercato Napoli: chi arriva in attacco?

E’ la redazione di AreaNapoli a fare il punto della situazione riguardo la trattativa di mercato che sta portando avanti Manna che è a lavoro per prendere un altro calciatore in attacco.

Conte ha chiesto dei nuovi rinforzi per il reparto offensivo e la dirigenza sta lavorando per accontentare il tecnico salentino che sta ragionando sulla possibilità di acquistare un altro brasiliano.

Nelle ultime ore è rimbalzata un’altra voce che è quella relativa a Kevin dello Shatkhar, che è stata individuata dal club come alternativa a Ndoye che resta comunque il favorito.

Kevin Napoli: nuovi aggiornamenti

Kevin dello Shakhtar Donetsk è il nome nuovo per il mercato del Napoli. La società da mesi sta seguendo questa pista di mercato che riguarda proprio il brasiliano, che è tornato in auge in queste ultime ore.

Kevin è stato seguito dagli azzurri negli ultimi mesi ed ha una valutazione che si aggira attrono ai 30-35 milioni di euro. La richiesta dello stipendio non è altissima, intorno ai 2,5-3 milioni di euro.

Ecco perché se non dovesse andare in porto l’affare per portare a Bologna Ndoye, la dirigenza è pronta a stringere per Kevin che può essere la giusta alternativa all’esterno svizzero.