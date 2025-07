Kean firma grazie al Decreto Crescita, lo pagano 60 milioni

Svolta di calciomercato, ormai ci siamo per il futuro di Moise Kean che è pronto a cambiare. Uno dei migliori attaccanti della passata stagione è corteggiato da squadre di tutto il mondo.

Non è un segreto l’interesse che si è generato su Moise Kean in quest’ultima finestra di mercato estiva, tanto da portare il giocatore a fare delle scelte importantissime e rifiutare anche le prime folli offerte che sono arrivate per lui dall’Arabia Saudita. Diversi i club che hanno messo l’attaccante della Fiorentina nel mirino e ora continuano ad esserci corteggiamenti e valutazioni nei suoi confronti, per questo motivo che è arrivata una mossa decisiva da parte del club viola.

Perché è stato davvero molto vicino all’addio in queste ultime settimane Kean che poteva lasciare la Fiorentina per una grande offerta che però il giocatore ha deciso di declinare. La sua volontà è quella di restare ancora nel calcio che conta perché tiene tanto anche alla Nazionale e alla possibilità di andare a giocare un Mondiale il prossimo anno con l’Italia ora che potrebbe essere diventato l’attaccante di riferimento dopo la scelta di Retegui di approdare in Arabia Saudita.

Calciomercato: Kean pronto a firmare un maxi accordo

Kean ha invece rifiutato i corteggiamenti dall’Arabia Saudita e ha deciso di restare alla Fiorentina, adesso bisognerà capire se ci sarà modo anche di concludere un nuovo accordo in tempi brevi come svela il Corriere dello Sport.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano la scelta definitiva che è stata presa da parte di Kean e la Fiorentina di firmare un nuovo accordo tra le parti. Perché dopo il grande rifiuto all’Arabia è ormai ad un passo il rinnovo di Kean con la Fiorentina che può essere annunciato già nelle prossime ore.

Per l’attaccante è pronto un nuovo contratto importante vicino ai 4 milioni di euro netti di stipendio a stagione (agevolato dagli sgravi fiscali del Decreto Crescita), ma nell’accordo la clausola rescissoria di Kean resterà per essere leggermente alzata. Dagli attuali 52 milioni di euro la nuova clausola di Kean potrebbe arrivare tra i 60 e 65 milioni per essere esercitata dal 2026 in poi.