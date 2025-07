Calciomercato: stanno prendendo Pinamonti, annuncio in diretta

Andrea Pinamonti è tornato a Sassuolo dopo la fine della sua esperienza al Genoa, che ha deciso di non riscattarlo. Adesso, per il bomber scuola Inter, si apre una nuova parentesi della sua carriera con gli agenti pronti a piazzarlo altrove.

Ecco le ultimissime notizie relative al futuro di Pinamonti, che è pronto a lasciare il Sassuolo in questa sessione estiva di calciomercato.

L’attaccante, reduce da una stagione positiva a Genova, con gol importanti che sono valsi la salvezza per la squadra di Vieira, è tornato un po’ a sorpresa in neroverde visto che il club del grifone ha deciso di non riscattarlo.

Adesso c’è una vera incognita riguardo il futuro di Pinamonti, che è attenzione da tante società. Ecco l’annuncio, in diretta, del direttore generale del Sassuolo Carnevali.

Calciomercato Sassuolo: novità sul futuro di Pinamonti

Il dirigente, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione anche riguardo il mercato in uscita e sulle possibili partenze di Pinamonti e Laurientè, i più corteggiati del Sassuolo.

Entrambi gli attaccanti, infatti, sono nel mirino di alcune società che sono pronte a chiudere l’intesa con la società neroverde che però ha una listino prezzi assai elevato.

Con il Suderland si era raggiunto un accordo per la cessione del francese, sulla base di 20 milioni di euro. L’affare era già concluso prima del passo indietro da parte del ragazzo, che non ha raggiunto l’intesa con la società inglese che per alcuni dettagli ha deciso di non prendere il calciatore.

Discorso diverso, invece, per Andrea Pinamonti che è tornato a Sassuolo dopo il prestito al Genoa. Ecco le dichiarazioni da parte di Carnevali riguardo il futuro del giovane bomber, che è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Calciomercato: svolta Pinamonti, annuncio di Carnevali

Le società interessate a Pinamonti non mancano, con l’attaccante che interessa anche all’estero. Per il momento, però, nessun club si è presentato, ufficialmente, alla porta del Sassuolo che spera di incassare almeno 20-25 milioni di euro dall’addio del giocatore scuola Inter.

Ecco le parole di Carnevali che, per il momento, ha chiuso le porte alla partenza di Pinamonti dal Sassuolo.

“Non è arrivata alcuna proposta per nessuno dei nostri giocatori. Pinamonti e Volpato non credo che vogliano partire. A me farebbe tanto piacere se restassero qui a Sassuolo. Dipende da loro e dalla loro voglia di proseguire o meno questa esperienza. Chi non ha motivazioni è giusto che vada via”.