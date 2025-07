Calciomercato: colpo in Serie A, l’attaccante arriva dall’Ajax

Un mercato ricco di sorprese con le squadre italiane che, come spesso accade, sono concentrate sui talenti stranieri da prendere in questa sessione estiva 2025.

Ecco spiegato, dunque, la mossa della società che ha deciso di puntare con forza sull’attaccante dell’Olanda, in uscita dall’Ajax. Un acquisto importante, promosso anche dagli osservatori e dall’allenatore, che attende rinforzi nel reparto offensivo.

Il prossimo attaccante arriva dall’Olanda. Mossa importante da parte della dirigenza che nell’ultimo periodo ha seguito da vicino l’evoluzione del calciatore, considerato un grande talento.

Un acquisto che, in prospettiva futura, può fare la differenza per la società che non è nuova a colpi di questo tipo.

Calciomercato: chi prendono in attacco, è una sorpresa

La società ha individuato il nuovo attaccante per la prossima stagione.

Si tratta di un altro grande investimento da parte del club che ha deciso di investire sull’olandese, reduce da una stagione altalenante con l’Ajax. Alla fine, dopo vari sondaggi, pare che il direttore sportivo si sia convinto nel prendere l’attaccante olandese, che rappresenta un grosso investimento soprattutto per il futuro.

Il prezzo non è basso ma neanche elevato, consdiderando la giovane età del ragazzo che è un classe 2002. Con un prezzo di 20 milioni di euro, la dirigenza può portare a casa un calciatore che può esplodere nel campionato italiano.

Prima, però, bisogna finalizzare la cessione di Lookman all’Inter, che porterà nelle casse dell’Atalanta altri 50 milioni di euro che, uniti a quelli già incasati per Retegui, possono favorire l’arrivo di un altro giocatore offensivo con il ds D’Amico pronto a chiudere l’intesa con l’Ajax per portare a Bergamo Brobbey.

Brobbey Atalanta nuovi aggiornamenti

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TuttoAtalanta, la Dea è a lavoro per sbloccare il prossimo colpo il entrata. Serve prima la cessione di Lookman, che è sempre più vicino all’Inter.

Nelle ultime ore, intanto, è spuntata fuori un’altra pista per la squadra nerazzurra che ha deciso di investire sul talento dell’Ajax Brian Brobbey che può essere il prossimo rinforzo della squadra nerazzurra, che per il reparto offensivo segue con attenzione anche Federico Chiesa.

Sono previste, dunque, grandi novità per l’Atalanta che con i soldi a disposizione dall’addio di Retegui e Lookman possono mettere a segno una serie di acquisti importanti, per alzare l’asticella e scommettere su altri talenti.