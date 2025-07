Salta Pubill: il Milan punta su un altro esterno, arriva dall’Atletico

Cambiano i programmi del Milan che ha deciso di fiondarsi su un altro difensore. Ecco le ultimissime riguardo il nuovo colpo in canna da parte di Tare.

Pubill non andrà al Milan. Manca solo l’ufficialità, attesa nelle prossime ore, con il terzino destro spagnolo che ha raggiunto l’intesa con un altro club.

Intanto, i rossoneri si sono messi sulle tracce di un nuovo calciatore che è pronto a lasciare l’Atletico in questa sessione estiva di calciomercato.

Sta entrando nel vivo la sessione di mercato del Milan, con i rossoneri che in questa fase sono stati fermi dopo gli arrivi di Modric e Ricci.

C’è ancora tanto da fare per il club che ha bisogno di alcuni rinforzi, soprattutto in difesa, per sostituire giocatori come Walker e Theo Hernandez, che hanno salutato in questa sessione di mercato.

Tare sta lavorando per raggiungere al più presto l’intesa con alcuni giocatori che sono stati già adocchiati dalla società. Intanto, per quanto riguarda Pubill l’affare è tramontato con il terzino che ha deciso di proseguire la sua esperienza in Spagna.

Calciomercato Milan: chi prendono in difesa?

Porte girevoli in casa Atletico Madrid con gli spagnoli pronti a cedere al Milan il terzino destro, che non rientra nei piani del club per la prossima stagione.

La società spagnola, che ha già definito l’arrivo di Marc Pubill, ex obiettivo di mercato di Tare, adesso hanno fissato il prezzo per l’addio di Molina che può tornare in Serie A dopo l’esperienza con la maglia dell’Udinese.

Tare lavora sotto traccia per il grande colpo e nelle ultime ore è uscito allo scoperto per portare al Milan Molina.

Calciomercato: su Molina Milan e Juventus

Marc Pubil ha dato il due di picche al Milan, il terzino ha deciso di legarsi all’Atletico Madrid. Il classe 2003 firmerà un contratto fino a giugno 2032.

Intanto, i rossoneri si sono messi a lavoro per trovare un nuovo terzino sulla destra visto che per la fascia sinistra sta andando avanti la trattativa con il Brighton per Pervis Estupinan.

I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per Tare che dovrà raggiungere l’intesa al più presto per completare il reparto difensivo che necessità di rinforzi per la prossima stagione. Attenzione, poi, alla concorrenza della Juve per Molina, valutato dall’Atletico Madrid circa 30 milioni di euro.