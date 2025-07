La Juve sacrifica un nuovo acquisto, scambio con Joao Mario

A lavoro in casa Juventus la dirigenza che sta provando a fare delle mosse differenti rispetto quelle fatte dalla precedente gestione e ora c’è una sorpresa con un possibile nuovo acquisto dal Portogallo.

Non si tratta di Francisco Conceicao, perché ora la Juventus può puntare su un altro nuovo calciatore che può arrivare sempre dal Portogallo per dare freschezza nella rosa e permettere all’allenatore Igor Tudor di avere ampia scelta nelle decisioni da prendere per la rosa da schierare in campo. Ci sono ora aggiornamenti decisivi e a sorpresa riguardo una nuova trattativa nata per la Juve.

Possibile colpo di scena per quanto riguarda il futuro di un calciatore della Juventus che può essere fatto fuori e scambiato per un altro profilo che arriverebbe per sposare il progetto bianconero in vista della prossima e nuova stagione che è ormai alle porte.

Perché in questo momento ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano il futuro del giocatore che può essere messo in discussione visto che ci sono diverse società che pensano a lui e la Juve non è poi così convinta di puntarci. Ecco che allora può chiudersi tutto con uno scambio.

Calciomercato Juventus: scambio per arrivare a Joao Mario

Novità importanti che arrivano con la conferma direttamente dell’esperto di mercato Fabrizio Romano che svela quella che potrebbe essere la mossa in casa Juventus con uno scambio per arrivare a Joao Mario con il club portoghese che prenderebbe uno dei giocatori della rosa bianconera.

E’ stato proprio Fabrizio Romano a dare la notizia riguardo quella che può essere l’offerta decisiva per sbloccare l’affare perché ora ci sono notizie in merito a quello che sembra essere la scelta da parte del Porto di prendere Alberto Costa offrendo alla Juventus 3 milioni di euro più Joao Mario.

Joao Mario che il Porto offre alla Juve per Alberto Costa non è il trequartista 32enne ex Inter, ma un terzino destro classe 2000 che nell’ultima stagione i bianconeri hanno osservato da vicino soprattutto nel match di Europa League contro la Roma.