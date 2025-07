Juve, fatta per il nuovo attaccante: prende il posto di Kolo Muani

Potrebbe essersi sbloccato definitivamente il mercato della Juventus per quanto riguarda il colpo in attacco che è atteso da Tudor e i tifosi, ora ci siamo per quello che sarà il nuovo bomber bianconero.

La Juve sta facendo da mesi i conti con quella che è la grana Vlahovic e già a gennaio aveva investito su Kolo Muani che si era rivelato un giocatore importante su cui avrebbe voluto investire di nuovo quest’estate il club bianconero. Niente da fare però perché con il PSG non si riesce a trovare la quadra dal punto di vista economico e della formula.

Si guarda avanti quindi e la Juventus ora sembra aver individuato il prossimo attaccante da inserire in rosa e che si affiancherà a quello che è già stato l’acquisto di David.

Secondo le ultime notizie il club bianconero non si è fatto trovare impreparato e proprio nelle prossime ore affonderà il colpo su quello che sarà il nuovo attaccante della Juventus che a questo punto taglierà fuori Kolo Muani per un possibile ritorno a Torino. L’attaccante francese resterà al Paris Saint Germain per poi capire se riuscirà a trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus: nuovo attaccante dalla Francia

Tanti i nomi usciti fuori, ma sono solo in tre quelli per cui realmente ha avviato dei contatti la Juventus che ora è pronta al nuovo acquisto in attacco. Dall’edizione di Tuttosport ci sono aggiornamenti riguardo sviluppi importanti degli affari bianconeri.

La Juve non ha la possibilità e volontà di arrivare a spendere una cifra vicina ai 50-60 milioni di euro per l’altro attaccante di livello da inserire in rosa. Per questo motivo c’è grande attesa ora per quello che sarà il giocatore definitivamente scelto dai bianconeri.

Si è parlato tanto di Darwin Nunez nelle ultime ore, ma il giocatore che è stato proposto nelle scorse settimane ha una valutazione alta da parte del Liverpool. Ad oggi, quindi, se saltasse Kolo Muani la Juventus punterebbe su Hojlund in prestito che è in uscita dal Manchester United o l’ultimo nome porta a Goncalo Ramos, anche lui in uscita dal PSG.

Proprio Goncalo Ramos può essere il prossimo attaccante della Juve visto che in queste ultime ore ci sono riscontri dal mondo bianconero sul suo nome e può essere l’occasione di mercato considerando che è un esubero oggi al PSG. L’ultima stagione l’ha chiusa con 19 gol.