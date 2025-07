Annuncio ai tifosi, cambia il futuro di Orsolini: resta in Serie A?

Dopo il no all’offerta araba, ecco le ultimissime notizie sul futuro di Orsolini che è ormai un punto fermo del Bologna. Ma il mercato è imprevedibile come confessato dallo stesso calciatore che ha parlato chiaro ai tifosi.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano Riccardo Orsolini, che è stato fra i protagonista del Bologna nell’ultima stagione.

Il valore del ragazzo è cresciuto davvero tanto dopo le ottime prestazioni messe a segno con gol e assist. Numeri incredibili che hanno fatto entrare il calciatore nel cuore dei tifosi rossoblù che hanno chiesto a gran voce la sua riconferma nella prossima stagione.

Le offerte per Orsolini non mancano e da qui a fine agosto tutto può succedere: ecco tutti i dettagli.

Presente anche Gianni Morandi nel corso di un evento organizzato dal Bologna per alcuni tifosi più piccoli. C’era anche Riccardo Orsolini che ha conquistato la scena, visto che è ormai uno dei beniamini della piazza.

L’esterno, che ha rifiutato una ricca proposta dall’Arabia Saudita, non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro. A stuzzicare il calciatore è proprio il cantante Morandi che gli ha fatto una domanda in merito al suo destino.

Bologna, Orsolini risponde ai tifosi: svelato il suo futuro

Battute brevi da parte di Orsolini che ha deciso di rispondere riguardo la domanda in merito al suo futuro a Bologna.

Incalzato da Gianni Morandi, presente a questo evento dedicato a dei piccoli tifosi, ecco le dichiarazioni da parte di Orsolini riguardo il rinnovo di contratto con i rossoblù.

Orsolini Bologna: annuncio dell’attaccante

Con una valutazione che oscilla fra i 25-30 milioni di euro, il Bologna per Orsolini è pronto a chiedere anche di più. Il calciatore è uno degli intoccabili della rosa di Italiano anche se nel corso di questo mercato non sono mancate le offerte per il calciatore, seguito soprattutto in Arabia Saudita.

Dopo il no ai soldi arabi, l’attaccante ha ricevuto degli attestati di stima da parte dei tifosi rossoblù che l’hanno ormai consacrato come beniamino del club.

Intanto, riguardo il rinnovo con il Bologna non c’è nessuna novità. A confermare tutto è lo stesso Orsolini che rispondendo a Gianni Morandi ha ammesso di non aver firmato ancora nulla. Con il contratto in scadenza a giugno 2027, è probabile che la società prossimamente affronterà l’argomento anche perché la priorità di Saputo è quella di blindare il calciatore.