Milan, si sblocca il colpo in attacco: si chiude in 48 ore

Potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore il colpo in attacco e ora c’è grande attesa in casa Milan visto che qualcosa può muoversi già nelle prossime ore che diventano decisive per l’attacco rossonero.

C’è voglia di cambiamento in casa Milan che ha puntato su Allegri come nuovo allenatore e ora vuole fare di tutto per andare a migliorare la rosa per provare a tornare a lottare con le grandi squadra italiane. Il prossimo anno il club rossonero giocherà soltanto il campionato di Serie A e per questo motivo che c’è la volontà di provare a cogliere l’occasione con una squadra di base forte.

Diventano decisive già le prossime ore perché in questo momento il Milan tratta l’acquisto di un nuovo attaccante e non è un segreto che proprio Dusan Vlahovic è il sogno e il primo obiettivo in attacco per i rossoneri.

Si accende il mercato perché in questo momento ci sono conferme che riguardano il possibile colpo di scena che può arrivare. Perché ci sarebbe una reazione a catena per quanto riguarda il mercato degli attaccanti che può portare anche al Milan ad essere tra i protagonisti in queste prossime ore.

Calciomercato Milan: si sblocca il colpo in attacco

Ci sono conferme che arrivano riguardo l’accordo per gli attaccanti che sembra essere ormai in procinto di essere annunciato. Perché ci sono delle novità in merito al trasferimento di Osimhen al Galatasaray, il contratto è pronto per essere firmato e ora ci sono novità in merito a quella che sembra essere la scelta definitiva.

E’ tutto pronto per quello che sarà l’affare Osimhen che torna al Galatasaray e libera il trasferimento di Alvaro Morata pronto a tornare in Italia, l’attaccante del Milan che era in prestito in Turchia andrà a giocare di nuovo nel campionato italiano e lo farà con il Como di Fabregas.

Un’affare a incastro, con Osimhen che sbloccherebbe tutto perché a quel punto il Milan incasserà subito la cifra di 10 milioni di euro per il cartellino di Morata che approderà quindi al Como. Un’affare che si può sbloccare nelle prossime 48 ore e che può avvicinare sempre di più Vlahovic, con i rossoneri che fanno cassa e sognano il colpo