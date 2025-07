Ribaltone Chiesa: sarà nerazzurro, super-indizio

Incredibile svolta nella carriera di Chiesa che è pronto a ripartire di nuovo dal campionato italiano. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Arrivano importanti aggiornamenti relativi all’addio del calciatore da Liverpool, con Slot che ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la pre season. Una scelta motivata dal fatto che il club ha deciso di non puntare più su di lui, che ha deluso nel corso dell’ultima stagione in Inghilterra.

Numeri al di sotto delle aspettative per il calciatore, che ha raccolto veramente pochi minuti. Ed è per questo motivo che cresce la possibilità di rivedere in Italia Chiesa che può far comodo a diverse squadre: ecco quali.

La notizia dell’esclusione di Chiesa dalla lista dei convocati per il ritiro del Liverpool ha fatto scalpore con il giocatore che adesso spera in una nuova chance nel campionato di Serie A.

Chiesa torna in Serie A: ecco dove sta andando

Chiesa è stato fatto fuori dal Liverpool.

Slot, infatti, ha deciso di puntare su altri giocatori per la prossima stagione con l’attaccante che non rientra più nei piani del club inglese.

Adesso per il calciatore si apre la possibilità di un ritorno in Serie A, che diventa sempre più possibile. I Reds, infatti, sono pronti a cedere a cifre contenute il calciatore che può lasciare la Premier anche con la formula di un prestito con diritto di riscatto.

Diventa una vera e propria occasione per alcune squadre che sono alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Chiesa che può fare ancora bene in Serie A.

Roma, Atalanta, Napoli e Milan sono alcune delle società interessate a Chiesa.

Chiesa il sostituto di Lookman all’Atalanta?

E’ una possibilità concreta che la Dea possa scommettere sul calciatore, che è in uscita da Liverpool. Come fatto lo scorso anno con Zaniolo, che però non ha reso secondo le aspettative, questa volta il club nerazzurro può sostituire Lookman, destinato all’Inter, proprio con l’arrivo all’Atalanta di Chiesa, che può tornare protagonista con la maglia della Dea.

Le altre possibilità per il calciatore non mancano. C’è sempre il Napoli sulle sue tracce così come la Roma, che è alla ricerca di un jolly offensivo per la prossima stagione. Il Milan di Allegri è un’altra pista da seguire per l’attaccante che, di certo, dovrà trovare una sistemazione anche per tornare nel giro della Nazionale.