Niente Sunderland: Laurienté resta in Serie A

Svolta clamorosa per Armand Laurientè, che era già volato in Portogallo per raggiungere il ritiro della sua nuova squadra. Invece, con un colpo di scena, l’attaccante torna in Italia visto che all’ultimo non è stato trovato l’accordo con la società inglese.

Era tutto pronto per il passaggio dal Sassuolo al Sunderland di Laurienté, che si stava per unire ai suoi nuovi compagni. Al club italiano 20 milioni di euro e una plusvalenza importante che sarebbe servita per ritoccare la rosa a disposizione di Grosso.

Ed ecco, invece, il colpo di scena finale con l’intesa sul contratto che non è stata trovata. Alcuni problemi riguardanti i dettagli hanno fatto saltare definitivamente l’operazione con Laurienté che, adesso, torna di nuovo sul mercato con una squadra di Serie A che si è già informata.

Imminente svolta per quanto riguarda Laurienté che non trova l’accordo con il Sunderland. Un incredibile colpo di scena che avrà dei risvolti anche per il Sassuolo, che era pronto ad incassare circa 20 milioni dalla cessione del francese.

Invece, adesso, bisognerà trovare un nuovo club per il calciatore che ormai è dato per partente dal Sassuolo che lavorerà, nelle prossime settimane, per trovare un’altra squadra a Laurienté che può interessare anche in Serie A: ecco a chi.

Quale futuro per Laurienté?

Si apre il dibattito attorno al destino dell’esterno francese, che adesso è tornato a Sassuolo visto che la trattativa con il Sunderland è naufragata.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, per alcuni cavilli contrattuali non si è trovata l’intesa per il giocatore che stava per raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro in Portogallo.

Adesso resta aperta la possibilità di un approdo in Serie A di Laurienté, in passato accostato a società come la Roma.

Laurienté alla Roma?

E’ una pista plausibile per i giallorossi, alla ricerca di un jolly offensivo per la prossima stagione. Gasperini può approvare l’arrivo del francese, che ha un costo di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

Anche altre società italiane, come Atalanta o Milan, possono entrare in scena per prendere Laurienté che ormai è destinato a partire visto che non rientra nel progetto del Sassuolo che ha deciso di venderlo per fare plusvalenza.

Dopo che la trattativa con il Sunderland è saltata, agenti e intermediari dovranno mettersi a lavoro per trovare un’altra sistemazione a Laurienté che nel frattempo è rientrato in Italia.