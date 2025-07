Patto con Vlahovic, piano Milan per chiudere subito

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano la svolta che può essere ora arrivata per il futuro di Dusan Vlahovic che può lasciare la Juve per il Milan.

L’attaccante serbo classe 2000 in questo momento si ritrova in una situazione delicata ed è sul filo del rasoio il suo futuro. Perché ci sono delle novità molto importanti che riguardano il bomber che solo qualche anno fa era stata pagato dalla Juventus circa 90 milioni di euro e adesso rischia di andare via quasi in regalo. Perché ci sono conferme in merito alla scelta di Vlahovic che spingerà per lasciare il club bianconero ad ogni costo.

La Juve stessa in questo momento vuole capirne di più perché c’è la sensazione che il club possa accettare l’addio del giocatore quasi a qualsiasi cifra pur li liberarsi di lui e andare a risparmiare il pesante ingaggio che incide sul bilancio e le strategie della società.

Intanto, il futuro di Vlahovic sembra ormai sempre più vicino ad un addio e ogni cambio totale di programma può essere dietro l’angolo visto che non c’è più soltanto il Milan che spinge per averlo in rosa. Un’occasione come quella del bomber serbo in estate capita davvero raramente e adesso ci sono novità per dei nuovi sviluppi sulla vicenda.

Calciomercato Milan: il piano per Vlahovic

E’ lui l’obiettivo numero uno per l’attacco in casa Milan e adesso ci sono aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport su quella che potrebbe essere la mossa decisiva per l’acquisto di Vlahovic.

Tutto confermato su quella che è la scelta del Milan, Dusan Vlahovic è l’obiettivo numero uno a meno che un altro top player (come ad esempio Hojlund del Manchester United) non arrivi in prestito secco per la prossima stagione.

Intanto, il Milan continua a trattare su più fronti e ha chiuso per Estupinan come nuovo terzino per sostituire Theo che è andato via. Proprio l’arrivo del mancino ecuadoregno spiana la strada al colpo Vlahovic-Milan.

A lavoro Jorge Mendes, agente del calciatore, che sta facendo da mediatore tra i club per cercare di ottenere uno sconto dal Brighton per il trasferimento di Estupinan al Milan che a quel punto potrebbe spingere ad un nuovo assalto per Vlahovic. Il Diavolo può arrivare ad offrire al bomber serbo 6 milioni netti più bonus legati ai gol e alla vittoria dello scudetto.