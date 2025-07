Orsolini cambia idea, ora può firmare per un altro club in Italia

Ci sono aggiornamenti che riguardano la possibile scelta di Riccardo Orsolini che può ora anche pensare di lasciare il Bologna e firmare con una nuova squadra perché ci sono conferme sulle offerte.

Possibile colpo di scena in casa Bologna per quello che sarà il futuro dell’esterno italiano che la scorsa stagione è stato uno dei migliori in Serie A e dei suoi, perché le società si sono interessate a lui e già lo scorso gennaio c’era chi voleva provare a prenderlo come il Milan che ha portato avanti una trattativa poi però bloccata dal club emiliano che non ha voluto fare carte per lasciarlo andare.

In questa sessione di mercato è tutto diverso, perché se dovesse arrivare una richiesta esplicita da Riccardo Orsolini potrebbero cambiare le cose considerando che il Bologna può anche pensare di dare il via libera come ‘ringraziamento’ al giocatore per aver dato sempre tutto se stesso in questi anni.

In un primo momento Riccardo Orsolini ha giurato amore al Bologna, quando ha parlato ad inizio mercato dicendo che avrebbe declinato le offerte per restare ancora in questo club. Adesso però ci sono delle nuove dichiarazioni che cambiano completamente le cose visto quello che può ora accadere.

Calciomercato: Orsolini può lasciare il Bologna

Ci sono delle novità che riguardano proprio questa decisione che può cambiare da un momento all’altro con Orsolini che può lasciare il Bologna perché ci sono delle nuove società ora che possono tentare il giocatore che è finito nel mirino di grandi società.

Riccardo Orsolini è diventato oggetto di desierio di tanti club in Italia e all’estero e ora bisognerà capire come andranno le cose. Perché proprio lo stesso giocatore ha rivelato di aver rifiutato diverse offerte e ora può davvero iniziare a valutare nuove alternative.

In Italia sono tante le squadre che pensano a Riccardo Orsolini e il Corriere dello Sport parla di allarme ora per il Bologna che può davvero provare a puntare ad una nuova avventura.