Napoli: è fatta per un altro acquisto, chiudono nel weekend

Dopo le ufficialità di Lucca, Beukema e Lang, gli azzurri sono pronti a chiudere un altro colpo, il sesto in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultimissime riguardo il prossimo acquisto del Napoli.

Importanti novità di calciomercato relative alle mosse di Aurelio De Laurentiis che ha dato carta bianca a Manna, che sta accontentando Conte in tutto e per tutto.

L’ultima richiesta dell’allenatore sarà esaudita a breve con il weekend che sarà decisivo per quanto riguarda l’intesa con la società spagnola che è pronta a cedere al Napoli il giocatore, che ha già raggiunto un’intesa di massima con gli azzurri.

Il Napoli non intende fermarsi ed a lavoro per allestire una rosa super competitiva, che la prossima stagione dovrà affrontare il campionato come favorita numero uno.

Manna, entro la fine della prossima settimana, vuole prendere un altro giocatore e regalare a Conte un nuovo rinforzo. L’accordo con il calciatore è stato già trovato diverso tempo fa. Adesso serve solo la fumata bianca da parte della società, che sembra aver aperto alla cessione del calciatore.

Le prossime 24 ore, quindi – come riportato anche da Sportmediaset – saranno decisive per la definitiva chiusura dell’affare che porterà in azzurro un nuovo giocatore. Ecco quale.

Calciomercato Napoli: quale sarà il prossimo acquisto?

Proseguono i contatti fra il Napoli e il Siviglia, con gli andalusi che questa volta sembrano intenzionati a voler cedere il calciatore che ha ormai deciso di vestire la maglia azzurra la prossima stagione.

Dopo un tira e molla andato avanti per diverse settimane, adesso può arrivare finalmente la fumata bianca su questo affare con Antonio Conte pronto ad accogliere in squadra il nuovo vice Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli: rinforzo in difesa, un altro dopo Beukema

Gli azzurri sistemano il reparto difensivo con l’arrivo di un nuovo calciatore.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, Manna è ad un passo dal definire l’accordo con il Siviglia e portare a Napoli Juanlu Sanchez, reduce da una stagione super in Spagna con 5 gol e 5 assist.

Le prossime ore saranno decisive con la società che sta discutendo gli ultimi dettagli per il terzino, che costerà al Napoli 17 milioni di euro. Il Siviglia, però, ha fatto un’altra richiesta a Manna ovvero quella di ricevere una percentuale sulla futura rivendita del difensore.

Pochi dettagli da limare, quindi, con le parti che sono sempre più vicina alla definitiva svolta.