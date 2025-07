Parma: colpo dal Chelsea, lo prendono subito

Dopo aver incassato i 25 milioni di euro dalla cessione di Bonny, adesso il Parma è pronto a reinvestire questi soldi per rinforzare la rosa a disposizione di Cuesta.

Linea verde in casa Parma con la società che è pronta a puntare su dei giovani talenti. Gli occhi del Ceo Cherubini sono finiti su alcuni esuberi delle grandi squadre.

In particolar modo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero già stati dei sondaggi riguardo il calciatore di proprietà del Chelsea che è in uscita dai Blues.

Si tratta di un vero e proprio crack, fino a poco tempo fa accostato anche a società come Milan e Napoli. Poi un lungo infortunio ha compromesso la sua crescita ma adesso è pronto a ripartire proprio da un club come Parma, che può fargli fiducia in vista della prossima stagione.

Si muove il club ducale che ha messo gli occhi su alcuni giovani interessanti.

Ieri è uscita fuori la notizia riguardo l’esterno Reyna del Borussia Dortmund, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Una vera e propria occasione per la società e Cherubini che ha messo gli occhi sul giocatore statunitense di 22 anni.

Oltre a questo profilo, la società ha messo nel mirino anche un altro giocatore di proprietà del Chelsea. Si tratta di un esubero che fino a qualche anno fa era considerato un vero e proprio talento.

Poi gli infortuni hanno compromesso la carriera del ragazzo che è reduce da alcune stagioni deludenti. Adesso è pronto a ripartire e può farlo proprio dall’Italia.

Parma: chi arriva in attacco

A fare il punto della situazione su questo affare di mercato è il giornalista Nicolò Schira che ha riportato la notizia di mercato relativa all’interesse del Parma nei confronti di Armando Broja del Chelsea, che è reduce dal prestito all’Everton.

Broja al Parma?

Valutazioni in corso da parte della società che sta ragionando riguardo il profilo del centravanti albanese, che è pronto a salutare la Premier per la Serie A. Cherubini ci sta pensando davvero di portare a Parma Armando Broja. Si tratta di una vera e propria occasione di mercato, con il giocatore che vuole rilanciarsi dopo alcune stagioni negativi.

E’ ancora giovane, visto che si tratta di un 2003, ed ha ampi margini di miglioramento con l’Italia che può essere la prossima tappa del bomber che vuole andare in un club che possa dargli fiducia e continuità.