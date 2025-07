Mourinho aiuta la Juve: arrivano i soldi per 3 acquisti

Un nuovo aggiornamento dalla Turchia che riguarda il mercato della Juventus. Mourinho è pronto a fare un favore ai bianconeri: ecco i soldi del Fenerbahce che sbloccato 3 colpi in entrata.

Modesto, nominato da poco come nuovo direttore tencico del club bianconero, sta lavorando per piazzare un altro esubero della Vecchia Signora, che ormai non rientra nei piani di Tudor.

Una mossa intelligente da parte del dirigente che con questa cessione sblocca 3 acquisti: ecco tutti i dettagli.

Weekend importante per il mercato della Juventus con i bianconeri che a stretto giro sono pronti ad ufficializzare il riscatto di Conceicao e l’acquisto di Sancho.

Le trattative per i 2 esterni sono ben impostate con la società che sta preparando un’altra sorpresa per i tifosi. Intanto, Modesto e Comolli sono a lavoro per cedere un big che può portare liquidità nelle casse: ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus: lo stanno vendendo

Fuori dai piani tecnici della Vecchia Signora, il calciatore si sta preparando a salutare i bianconeri in maniera defintiva.

Una scelta forzata da parte del club, visto che il talento ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2026.

Questa, quindi, è l’ultima sessione disponibile per poter piazzare il ragazzo che, di sicuro, libererà spazio ad un altro acquisto oltre a Sancho e Conceicao.

Tra i nomi emersi in queste ultime ore c’è anche Rashford del Manchester United, che può essere preso ad un prezzo di saldo. Prima, però, bisognerà vendere un giocatore che è finito nel mirino di Mourinho, che vuole dare una risposta concreta visto che i rivali del Galatasaray stanno per definire il colpo Osimhen.

Lo Special One non vuole passare agli occhi dei tifosi come quello remissivo ed è per questo motivo che sta spingendo per portare in Turchia un altro top player del campionato italiano.

Vlahovic Fenerbahce: nuovi aggiornamenti

Dalla Turchia arrivano conferme riguardo la mossa a sorpresa dei dirigenti turchi che sono pronti a fare follie per portare al Fenerbahce Dusan Vlahovic. Come riportato dal giornalista Ersin Albayrak su X, è previsto molto presto un nuovo vertice per convincere il serbo.

La Juventus resta in attesa di sviluppi su questo affare, che potrà portare nuovi soldi nelle casse dei bianconeri che vogliono dire addio all’attaccante che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

L’ipotesi Milan non scalda molto la Juve che preferirebbe cedere all’estero Vlahovic. Il Fenerbahce resta una possibilità ma serve il via libera del ragazzo che dovrà convincersi sulla destinazione. Intanto, Modesto e Comolli in caso di partenza del numero 9 sono pronti a puntare su Rashford dello United o sul ritorno di Kolo Muani che resta sempre nella lista della spesa per la prossima stagione.