Lookman fa infuriare l’Atalanta, spunta l’indizio che sblocca l’affare

Arriva ora quella che è la svolta per la trattativa di Ademola Lookman che può sbloccarsi nelle prossime ore perché c’è un chiaro indizio che mette spalle al muro l’Atalanta.

L’attaccante nigeriano è pronto a lasciare l’Atalanta e vestire un’altra maglia nerazzurra, quella dell’Inter. Ci sono conferme sulla trattativa Lookman che sembra possa sbloccarsi da un momento all’altro grazie alla pressione degli agenti del calciatore e dello stesso attaccante che ora vuole provare una nuova esperienza dopo anni a Bergamo.

Perché già lo scorso anno, dopo la splendida tripletta in finale di Europa League, c’erano tante richieste per Lookman ma l’Atalanta ha deciso di bloccarlo ancora un anno, promettendogli un trasferimento in questa finestra di mercato estiva per un’altra società importante. Adesso è arrivata l’Inter e c’è già un accordo.

La prima offerta ufficiale dell’Inter all’Atalanta per Lookman è di 40 milioni di euro. Un prestito con obbligo fino ad arrivare a questa cifra che è stata però rifiutata dalla stessa Atalanta che non ha nessuna intenzione di ‘regalare’ il giocatore dopo anni importanti. Il club bergamasco chiede 50 milioni come minima offerta e per questo ora bisognerà inventarsi altro.

Calciomercato Inter: Lookman più vicino, spunta l’indizio

E’ arrivata una mossa che fa andare su tutte le furie l’Atalanta e ora questo indizio potrebbe sbloccare la trattativa tra Lookman e l’Inter. In questo momento il giocatore nigeriano aspetta solo il via libera per la sua nuova avventura.

Ademola Lookman è il grande obiettivo dell’Inter che vuole andare a stravolgere il reparto offensivo rendendolo quasi invincibile e occhio ora alla strategia. Perché ci sono delle concrete novità che arrivano riguardo questo affare che porta avanti il club milanese con l’Atalanta.

Rifiutati 40 milioni con l’Atalanta che rilancia a 50, ma l’Inter non offrirà mai per Lookman questa cifra e allora si aspetta adesso una mossa dagli agenti del giocatore. In questo momento c’è una novità e riguarda il problema al polpaccio per Lookman. L’attaccante non si allena per un presunto infortunio e occhio che non possa essere anche una strategia di mercato.