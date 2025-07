Accordo per Leoni, niente Inter: lo stanno pagando 40 milioni

Ci sono aggiornamenti che riguardano il trasferimento del giovane talento pronto ad una nuova sfida. Una svolta incredibile per la carriera di Giovanni Leoni pronto al salto di qualità da subito.

Nessuno si sarebbe mai immaginato questo grande traguardo, eppure sembra adesso tutto pronto per una nuova sfida che può permettere a Giovanni Leoni di andare a giocare con un nuovo club dopo aver fatto vedere di cosa può essere capace a 18 anni già in Serie A nella scorsa stagione che si è appena conclusa dove ha collezionato 17 presenze.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano il possibile colpo di scena che può permettere a Giovanni Leoni di andare a firmare il trasferimento in una nuova squadra italiana. Tante le società che si sono interessate a lui in queste ultime settimane e attenzione adesso a chi pensa davvero di chiudere questo grande affare.

Non è più un segreto che Leoni ha attirato l’attenzione dei grandi club in Italia e anche all’estero. Il profilo del giovane talento di 18 anni è seguito addirittura in Inghilterra da squadre come il Liverpool e ora la decisione finale spetterà al Parma se puntarci ancora un anno su di lui o venderlo da subito.

Calciomercato: Leoni via per 40 milioni, beffa Inter

Da tempo il club che più si è portato avanti nelle trattative in queste settimane per ingaggiare Leoni è stata l’Inter ma ora il club nerazzurro rischia la beffa perché in Italia è un’altra la società che può provare ad avanzare nella trattativa.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano questo possibile grande affare che può andare a concludere la Juventus che punta all’acquisto di Giovanni Leoni. A lanciare la notizia i colleghi del Corriere dello Sport che parlano del forte interesse ora dei bianconeri per il diciottenne del Parma che è seguito da tutte le big, italiane e straniere.

Contro i bianconeri ha stregato l’allenatore Igor Tudor e ora proprio la Juventus pensa all’acquisto di Giovanni Leoni provando ad anticipare l’Inter. L’affare può chiudersi per circa 40 milioni di euro che è la cifra che ha fatto il Parma per lasciarlo andare subito in questa finestra estiva di mercato.

Vedremo se la Juventus dopo qualche cessione possa davvero andare ad affondare il colpo per Giovanni Leoni e migliorare ancor di più il reparto difensivo.