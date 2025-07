“Ti cediamo…”, svolta Lookman: arriva il via libera

Arrivano conferme sulla promessa dell’Atalanta per la cessione di Ademola Lookman e ora può arriva il via libera proprio in queste ore con una società che ha deciso di affondare il colpo.

Ci sono delle ultimissime notizie che riguardano il mercato estivo che è pronto a cambiare e occhio ora a quella che sembra la vera svolta per il trasferimento di Lookman che lascerà l’Atalanta dopo la promessa fatta dal club lo scorso anno. E’ proprio questa finestra di mercato estiva che sarà decisiva per permettere al giocatore di andare a scegliere la sua prossima squadra e fare un salto di qualità definitivo.

Parte la partita scacchi tra l’Atalanta e Lookman per il trasferimento del giocatore in un nuovo club. Sul forte giocatore nigeriano in queste settimane si è fatto vivo l’interesse di Milan, Inter, Napoli e Juventus in Serie A. Tante squadre straniere anche interessate al giocatore e ora occhio a quello che può accadere.

Perché sono arrivate delle novità in merito alla nuova scelta strategica fatta dall’Atalanta che ha già venduto Retegui e Ruggeri, ora potrà fare lo stesso con Ademola Lookman. Il giocatore vuole provare una nuova esperienza e il club bergamasco contro volontà non vuole trattenere nessuno. Entro la fine del mercato il club prenderà anche i dovuti sostituti in ogni reparto.

Calciomercato: Lookman liberato dall’Atalanta, la svolta

In queste ultime ore si è parato tanto di quella che può essere la prossima destinazione di Lookman con l’Inter che si è fatta avanti per l’acquisto in maniera concreta. Ci sono degli aggiornamenti che ora arrivano e riguardano quello che può davvero accadere da un momento all’altro.

Ademola Lookman vuole andare all’Inter e ha già una bozza di accordo con il club milanese, ora manca quello tra le due squadre italiane con l’Atalanta che non ha dichiarato il giocatore incedibile, anzi.

Spunta fuori la promessa fatta proprio dall’Atalanta a Lookman per il trasferimento: “Ti cediamo a fine stagione…”. Ma adesso bisognerà capire se si riuscirà a trovare il giusto accordo con l’Inter. Perché il club di Milano non vuole andare oltre i 40 milioni di euro con bonus compresi, mentre l’Atalanta forte della sua situazione economica ha annunciato che Lookman non partirà per meno di 50 milioni.

Se l’Inter vuole prendere Lookman può farlo versando quindi 50 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta. Le prossime ore saranno decisive per il via libera definitivo e occhio all’inserimento di club stranieri.