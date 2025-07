Milan: sorpresa in attacco, lo prendono dalla Premier

Alla ricerca di un nuovo attaccante, in queste ultime ore è uscito fuori un altro nome per il Milan che guarda con interesse al mercato inglese. Ecco tutti i dettagli.

Importanti novità sul futuro dei rossoneri che si sono messi sulle tracce di un altro bomber, pronto a fare coppia con Gimenez.

Per Vlahovic non ci sono passi in avanti, visto che la Juventus non ha ancora deciso cosa fare dell’attaccante serbo. La volontà di Tare è chiudere quanto prima questa pratica, ecco perché le attenzioni si sono spostate su un altro giocatore.

Il Milan non può attendere a lungo ed è per questo motivo che si è fiondata su un altro profilo che ha le qualità per fare bene in Italia.

Un nome a sorpresa per il mercato del Milan, che vuole regalare ad Allegri un altro numero 9. C’è la necessità, infatti, di mettere a segno un altro colpo in avanti visto che per il momento c’è il solo Gimenez come riferimento offensivo.

Oltre ai vari Boniface, Embolo, Jackson e Vlahovic, è spuntato fuori un altro giocatore che ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri.

Calciomercato Milan: colpo dalla Premier, chi arriva

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, i rossoneri hanno mosso dei passi importanti per l’arrivo dell’attaccante che è una vera rivelazione del campionato inglese.

In queste ultime stagioni, infatti, ha collezionato dei numeri importanti che l’hanno portato alla ribalta anche in patria, tanto da giocarsi un posto per la futura convocazione ai prossimi Mondiali del 2026.

Chi segue il calcio inglese lo conosce bene ed ha potuto apprezzare le qualità del classe 1997, che nell’ultima stagione ha messo a segno 17 gol e 4 assist.

Numeri importanti che hanno impressionato anche Tare che sottotraccia lavora per portare al Milan Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Mateta Milan: nuovi aggiornamenti, quanto costa

Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace è il nome nuovo per il mercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, raccolte dalla Francia, il calciatore avrebbe aperto all’addio. Su di lui si rincorrono diverse voci con i rossoneri che stanno seguendo con attenzione la situazione.

Per il momento gli inglesi non aprono alla cessione per non meno di 30 milioni di euro, una cifra importante ritenuta eccessiva dal club rossonero che dovrà valutare bene la situazione anche sul fronte Vlahovic, che resta una delle priorità di Massimiliano Allegri.