Osimhen come Koopmeiners, la Juventus ha ancora una speranza

La Juventus è pronta a ripetere un colpo che già si è verificato nella scorsa estate, questa volta però il protagonista può essere Victor Osimhen.

Ci sono concrete possibilità che la società possa andare avanti nella trattativa perché ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano proprio la scelta di affondare il colpo da parte dei bianconeri che vogliono cercare di cogliere le migliori occasioni in questa finestra di mercato estiva e provare a fare dei grandi investimenti anche da subito perché c’è la volontà di aspettare fino alla fine l’evolversi della questione Osimhen.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano proprio quella che sembra essere la scelta presa da parte della società che ora guarda al futuro da un’altra prospettiva. Perché ci sono delle novità in merito a questa possibile occasione che può venire fuori da un momento all’altro con Osimhen che sta avendo più di qualche problema a tornare al Galatasaray.

In questo momento Osimhen è in attesa e intanto non si allena con il Napoli. Il calciatore aspetta che il club azzurro trovi l’accordo con quello che può essere il suo nuovo club, lui spinge per tornare al Galatasaray con cui ha già un accordo da 16 milioni di euro a stagione e la concorrenza è così stata tagliata fuori.

Calciomercato Juve: occasione per Osimhen

Ma c’è ancora una speranza per la Juventus e gli altri club interessati come l’Al-Hilal, perché ci sono delle novità in merito alla decisione che è presa nei confronti del calciatore con il Napoli che non ha dato il via libera al Galatasaray che dovrà accettare ancora dei cavilli per il sì definitivo di ADL.

Intanto, Osimhen non si allena e presenta certificato medico al Napoli, come lo scorso anno fece Koopmeiners con l’Atalanta prima di passare alla Juventus. Una mossa che può cambiare tutto ancora una volta per la Juve che spera.

De Laurentiis però chiede al Galatasaray per chiudere di inserire una clausola che vieti la cessione di Osimhen in Italia nel giro dei prossimi 3 anni, un chiaro segnale che il presidente del Napoli farà di tutto anche in questa finestra di mercato estiva per evitare di vendere Osimhen alla Juve o altre squadre italiane che si erano interessate come il Milan.

Le vie del mercato però sono sempre infinite e fino alla fine di agosto può accadere davvero di tutto per quanto riguarda la questione Osimhen che resta spinosa e in attesa di sviluppi decisivi.