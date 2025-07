Hancko in Italia, ma non per la Juve: ha l’accordo con un altro club

Ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di David Hancko che può diventare da un momento all’altro un giocatore di un club di Serie A.

A lungo si è parlato di quello che è il forte interesse della Juventus per il centrale slovacco del Feyenoord che più volte è stato accostato in Italia anche per interessi passati del Napoli. Adesso però per Hancko c’è l’occasione di approdare nel campionato italiano e farlo con un’altra squadra. Perché c’è chi ha voglia di sistemare il reparto difensivo con dei nuovi innesti e occhio a quelle che possono essere le sorprese.

In questo momento Hancko è pronto a lasciare il Feyenoord e firmare in Serie A, perché il calciatore si ritrova da anni con l’occasione di andare via e fare il definitivo salto di qualità per un altro club in Europa. Adesso sembra arrivato il momento decisivo visto che c’è una nuova occasione per lui sempre in Italia.

Sono diversi i calciatori che sono finiti nel mirino di un club italiano che ha voglia di fare un colpo importante in difesa e tra i nomi sbucati fuori c’è anche quello di Hancko. In questo momento c’è la volontà da parte del club olandese di monetizzare il più possibile visto che è di 30 milioni di euro la richiesta per venderlo, una cifra che rientra nei parametri della società italiana per il colpo in difesa.

Calciomercato: Hancko in Serie A, la scelta

Possibile colpo di scena in Italia dove c’è Hancko pronto a firmare con un nuovo club in Serie A e con la Juventus che resterebbe beffato e costretta a virare su altri obiettivi. Le prossime ore diventano decisive perché adesso è il momento di fare una scelta per il futuro.

Ci sono conferme che arrivano e che riguardano la mossa a sorpresa che pare abbia fatto ora un club per anticipare il colpo in difesa, perché c’è l’Inter che punta all’acquisto di David Hancko dal Fayenoord. Il forte centrale slovacco che è corteggiato da tanto dalla Juventus alla fine può approdare in Italia ma per giocare con l’Inter.

Una vera beffa per i bianconeri visto che ora l’Inter è pronta ad accelerare per comprare Hancko come conferma La Gazzetta dello Sport. Mosquera dal Valencia è ormai passato all’Arsenal. Per Leoni il Parma chiede 40 milioni e ora si è inserito anche il Liverpool.

Ecco che allora l’Inter si è infatti informata su David Hancko e il costo di circa 30 milioni di euro, è la cifra che l’Inter ha stanziato per rinforzare il reparto arretrato. Un altro nome che rientra nei piani è quello di De Winter.