Milan, altro sacrificio: lo stanno vendendo in Arabia

Arrivano aggiornamenti su quella che può essere la scelta da parte del Milan di andare a sacrificare un altro calciatore per fare cassa e ora c’è dietro l’Arabia Saudita.

Ci sono delle novità in merito alle uscite dei rossoneri perché è grazie proprio alle cessioni che potranno poi arrivare dei nuovi innesti per dare vita al progetto iniziato con Allegri in panchina per il Milan del futuro e occhio ora a quelle che sono le ultime notizie. Perché la società sta spingendo per completare un’operazione di mercato e arrivano conferme su quello che può accadere da un momento all’altro.

In questo momento il Milan vuole provare a chiudere una nuova cessione con l’Arabia Saudita che vuole cercare di provare a fare di tutto per andare a definire l’affare che permetterebbe al club di fare cassa e poter poi muoversi in maniera precisa su altri fronti.

Perché la volontà del Milan è quella di chiudere altri acquisti e ci sono novità in merito proprio a quelle che possono essere le partenze che andrebbero a sbloccare i nuovi innesti dei rossoneri. Possibile colpo di scena ora in casa Milan per una nuova cessione forzata da parte della società che spinge via il giocatore.

Calciomercato Milan: nuova cessione in arrivo

Una situazione davvero particolare quella che è venuta fuori per un calciatore del Milan pronto ad essere messo alla porta perché c’è l’Arabia Saudita che vuole provare a chiudere il colpo dai rossoneri che con la sua partenza possono fare cassa.

Tra gli esclusi e gli esuberi della prima squadra del Milan spicca il nome di Yacine Adli, convocato da Oddo per il raduno del Milan Futuro per il prossimo campionato di Serie D. In questo momento il centrocampista tornato dal prestito con la Fiorentina quindi non si potrà allenare con la prima squadra di Allegri, è fuori dal progetto.

Dopo il no di Adli allo Spartak Mosca, ora per il giocatore si aprono delle nuove occasioni. Perché sul calciatore del Milan c’è l’Arabia Saudita che può convincerlo al trasferimento e i rossoneri sperano di poterlo spingere verso qusta nuova esperienza per fare cassa.