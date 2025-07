In viaggio verso Torino: la conferma del ds, nuovo acquisto da 10 mln

E’ tutto pronto per l’arrivo del calciatore che ha già in programma il viaggio verso Torino. L’affare si può chiudere molto presto, per una cifra complessivia vicina ai 10 milioni di euro.

Ecco le parole del direttore sportivo che ha confermato l’uscita del giovane talento che è destinato a proseguire la sua carriera altrove.

Ci sono già stati dei sondaggi da parte di varie società di Serie A ma quella più avanti è solo una: ecco tutti i dettagli.

Arrivano conferme riguardo l’interesse della società che è pronta a chiudere l’operazione per l’arrivo dell’esterno, che può essere sfruttato anche come trequartista.

Un colpo importante che conferma le ambizioni del club con il presidente che è in procinto di definire anche questa operazione di mercato, per mettere a disposizione del nuovo mister tutte pedine valide in grado di migliorare l’attuale organico.

Calciomercato: è tutto pronto per la firma, si prepara al viaggio verso Torino

Torino sarà la prossima meta del giocatore, che è reduce dalla retrocessione in B con il Venezia.

Il futuro di Oristanio sarà ancora in Serie A. Infatti, il club è in contatto con il club arancionverde per trovare l’intesa definitiva e prendere il giocatore che vuole proseguire nella massima serie del calcio italiano.

Infatti, secondo le ultime notizie, riportato da tmw, c’è Vagnati che è pronto a chiudere un altro colpo dopo Ngonge. Il ds granata è pronto a portare a Torino Oristanio che può essere il nuovo rinforzo agli ordini di Baroni.

Oristanio verso Torino: le ultime

Reduce dall’esperienza positiva a Venezia, chiusa purtroppo con la retrocessione, Oristanio si è messo in evidenza in Serie A con 3 gol e altrettanti assist, confermando il suo enorme potenziale.

Il classe 2002, per questa ragione, è pronto al grande salto. I suoi agenti sono a lavoro per portarlo via da Venezia, che lo acquistò dall’Inter per 5 milioni di euro. C’è un 30% sulla futura rivendita del calciatore che spetta proprio ai nerazzurri, che stanno seguendo a distanza l’evoluzione della situazione.

Il Torino, infatti, si è interessato ad Oristanio che in Serie A interessa anche al Lecce, del suo ex allenatore Di Francesco. La squadra ha già fissato il prezzo per il calciatore: circa 10 milioni di euro.

La conferma è arrivata anche dal ds del Venezia Antonelli: “Il Torino è interessato, vediamo cosa accadrà. Al momento non c’è nulla di concreto così come per altri giocatori come Idzes, Caviglia, Busio e Doumbia”.