Mac Allister sblocca Arda Guler in Serie A: la destinazione

Il Real Madrid sta tentando di chiudere quanto prima quello che è il colpo dal Liverpool su Mac Allister. L’argentino sblocca poi Arda Guler.

Lo svelano dalla Spagna e precisamente da Fichajes.net dove spiegano che nel progetto di rivoluzione da parte di Xabi Alonso non ci sarebbe la possibilità di vedere Arda Guler tra le prime scelte del tecnico spagnolo.

Tant’è che il nuovo allenatore del Real Madrid avrebbe chiesto alla sua società un nuovo centrocampista e questo arriverebbe nel nome di Alexis Mac Allister, calciatore che potrebbe gradire il grande salto alle Merengues. E con l’argentino a Madrid, si aprirebbe la possibilità di vedere non solo la conferma di Nico Paz in Serie A che è lasciato stare al Como, senza esercitare il diritto di recompra, ma anche l’idea di vedere Arda Guler in Italia, dopo le voci di calciomercato che lo hanno riguardato nel recente periodo.

Calciomercato Serie A: Arda Guler in Italia grazie a Mac Allister

Il colpo del Real Madrid nel nome di Mac Allister sblocca quello che è il possibile affare Arda Guler, che era finito in stand-by dopo i rumors dello scorso gennaio.

Le Merengues hanno già sistemato qualcosa su altri innesti, ma a centrocampo e dopo le separazioni da Modric e altri calciatori, c’è ancora da puntare su altre soluzioni. E questa, portando al fuoriclasse del Liverpool, permetterebbe ad uno dei calciatori che non trova spazio al Real Madrid, di finire in Serie A.

Più di Brahim Diaz, che ha già giocato in Italia e per il Milan, adesso la possibilità è quella di vedere Arda Guler in Serie A e per giocare con l’Inter. I nerazzurri, a prescindere dalla vicenda Calhanoglu potrebbero tornare in carica su Arda Guler.

Le cifre dell’operazione Arda Guler in Serie A

Arda Guler è la soluzione per l’Inter, per il ruolo di centrocampista da dare a Chivu e che, sulla trequarti offensiva, potrebbe rappresentare uno dei migliori innesti per la Serie A. Da capire se a titolo definitivo o con la possibilità di vederlo in prestito con opzione di riscatto.

Il Como si è tenuto stretto Nico Paz e l’Inter si è vista beffata dalla mancata recompra da parte del Real Madrid, vedendo l’argentino ancora in Italia e per giocare col club lombardo. I nerazzurri, invece, potrebbero puntare forte sul turco, per una cifra intorno ai 50 o 60 milioni di euro che sono più o meno le stesse che sarebbero servite per arrivare all’altro talento argentino del club del Sinigaglia.