Balotelli riparte dalla Serie D: lo prendono subito

La società sogna in grande e non si ferma dopo l’arrivo di Alberto Paloschi. Ecco le ultimissime notizie riguardo il prossimo colpo in attacco: la società ha avviato le trattative per Balotelli, ecco tutti i dettagli.

Primi sondaggi per l’attaccante, che è attualmente svincolato. Si valuta la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Arriva l’indiscrezioni dal quotidiano, molto vicino alla società che sta puntando in alto per la prossima stagione.

Ci sono già stati dei primi contatti con il calciatore che è pronto a vivere l’esperienza in Serie D, in una squadra ben strutturata che mira a grandi traguardi per la prossima stagione.

Dopo aver strappato un accordo con un altro svincolato di lusso per la categoria, Alberto Paloschi, si prova l’intesa anche con Balotelli.

Valutazioni in corso, dunque, da parte del club e anche dell’attaccante che può ritornare molto presto a giocare, in vista della prossima stagione.

L’idea è stata cavalcata dal presidente che ha iniziato a prendere in considerazione questa ipotesi.

Adesso toccherà a Balotelli decidere cosa fare anche perché dovrà valutare se seguire o no il fratello, che è pronto a lasciare l’Italia per una nuova avventura.

Calciomercato: prendono Balotelli? Può ripartire dalla Serie A

E’ l’edizione odierna de L’Arena a fare il punto della situazione sul Chievo Verona di Sergio Pellissier.

L’ex attaccante, ora proprietario della famosa squadra, che per un periodo è stata la rivelazione del calcio italiano, è a lavoro per costruire una grande squadra che punti alla promozione in Serie C.

Nelle ultime ore è uscita fuori la suggestione Balotelli. Non si tratta di Mario, che sta riflettendo riguardo le proposte provenienti dall’estero, ma di Enock che è pronto a ripartire dalla Serie D, proprio con la maglia del club di Verona.

Enock Balotelli al Chievo Verona?

Dopo Paloschi, il Chievo è in contatto per prendere anche Enock Balotelli, fratello di Mario. Lo scorso anno l’attaccante ha conquistato la Serie C con la squadra dell’Ispitaletto. Adesso sta valutando la possibilità di tornare a giocare in D proprio con il club di Verona, che è pronto a mettere a segno questo colpo che può avere un grande impatto anche dal punto di vista mediatico. Le parti sono a lavoro per capire i margini di manovra di questo affare che può andare in porto già nei prossimi giorni. Si cerca un’intesa che possa accontentare il club e l’attaccante bresciano.