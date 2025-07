Osimhen o Calhanoglu, si sblocca il primo acquisto del Galatasaray

Ci sono delle conferme che arrivano e riguardano il possibile colpo di scena che può portare all’addio dal campionato italiano di giocatori come Osimhen e Calhanoglu con Napoli e Inter in trattative aperte.

Perché per entrambi i giocatori si è esposto e fatto avanti il Galatasaray, ma non sarà facile chiudere visti i tanti milioni che sono in ballo per questi due grandi campioni. Adesso però ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio quella che sembra essere una decisione definitiva da parte del club turco che ha messo fortemente nel mirino entrambi i giocatori che si conoscono bene.

Perché Osimhen ha già giocato quest’anno in prestito al Galatasaray e dall’altra parte c’è Calhanoglu che da turco può tornare a casa e pensa proprio di firmare con i Campioni in carica che vogliono giocare il prossimo anno la Champions League da protagonisti.

Attenzione a quello che può essere il programma di mercato che vuole portare avanti il club turco, perché la strategia del Galatasaray sembra ormai essere delineata visto quello che è uscito fuori nelle ultime ore e bisognerà capire come si andrà avanti per completare l’operazione. Perché in questo momento ci sono conferme che riguardano la mossa che può essere decisiva per prendere Osimhen o Calhanoglu.

Calciomercato: Osimhen e Calhanoglu a Galatasaray

Non sarà facile chiudere per entrambi visto che parliamo di operazioni che nel totale possono portare via ben oltre 100 milioni di euro, ma per questo motivo che ora ci sono conferme in merito alla possibile scelta che può fare ora il Galatasaray per Osimhen e Calhanoglu.