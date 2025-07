Mourinho fa un regalo all’Inter: Marotta ha già detto di sì

Nel futuro dell’Inter entra, ancora una volta, José Mourinho. L’uomo del triplete, infatti, è pronto a fare un assist alla società nerazzurra: ha già ricevuto il via libera di Marotta.

Inter Fenerbahce: nuovo contatto, decisivo Mourinho

L’Inter si muove anche in uscita. Nella lista c’è Mehdi Taremi, che non rientra nei piani di Chivu. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto, ha deluso nella sua prima avventura in Serie A.

Il classe 1992 non ha ripagato la fiducia del club che, per questa ragione, ha deciso di metterlo in vendita. Secondo quanto riportato da TasnimNews, gli agenti hanno proposto al Fenerbahce Taremi con Mourinho pronto a valutare la possibilità di prendere il giocatore dell’Inter. Anche il Fulhamo si è interessato al giocatore che è destinato a partire. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per trovare una sistemazione al calciatore, che è pronto ad intraprendere nuove strade per il futuro.