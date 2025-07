Inter, non solo addii: il nuovo acquisto dal Galatasaray

Il calciomercato dell’Inter non vede soltanto gli addii e un acquisto arriva dal Galatasaray che sarà di Hakan Calhanoglu.

Perché nell’affare che sta vedendo appunto il centrocampista e anche il portiere Yann Sommer, con la destinazione in Turchia e ad Istanbul, gli stessi media turchi hanno fatto sapere che nel coinvolgimento di calciomercato, risulta esserci anche un arrivo per l’Inter.

I nerazzurri hanno da sistemare quella che è la rosa, in virtù proprio del ricambio generazionale che sta vedendo le separazioni di due simboli dell’Inter che è stata di Inzaghi nello Scudetto vinto nel 2024 e che adesso vede i diversi innesti. Tra questi, uno, arriverebbe clamorosamente dal Galatasaray come hanno fatto sapere da Fanatik.

Calciomercato Inter: il nuovo acquisto a sorpresa dal Galatasaray

I media turchi hanno fatto conoscere quella che è la situazione sull’asse Milano-Istanbul e con il calciomercato dell’Inter che vede l’arrivo di un nuovo acquisto proprio dal Galatasaray.

Nell’operazione che sta portando Sommer e Calhanoglu per circa 40-50 milioni di euro complessivi nel doppio affare con destinazione in giallorosso, potrebbe esserci anche il colpo da Istanbul per l’Inter.

Si tratta della possibilità di vedere Baris Alper Yilmaz come nuovo acquisto per l’Inter, vedendolo inserito come contropartita per Calhanoglu e Sommer, calando quelle che sono le richieste economiche che fa l’Inter. Il classe 2000 in ogni caso, non è che abbia un costo bassissimo per le valutazioni che ne fa il Galatasaray sul suo cartellino. Tant’è che, se si dovesse slegare l’operazione tra le entrate e le uscite, il Galatasaray alzerà in ogni caso la posta per la sua cessione.

Chi è l’attaccante che prenderebbe l’Inter: colpaccio dalla Turchia

Yilmaz è un colpo che stanno cercando di piazzare i diversi top club in Europa e uno tra questi, adesso, pare esserci l’Inter. Il Galatasaray ha già fatto sapere alle pretendenti che, per mettere le mani sul cartellino di Yilmaz ci sarà bisogno di versare, nelle proprie casse, un costo di almeno 15-20 milioni di euro.

Per l’Inter, la situazione, è chiaramente diversa. Perché per i nerazzurri c’è la possibilità di vedere il suo cartellino inserito nell’affare Calhanoglu e Sommer. Con i due, il conguaglio economico che verserebbe il Galatasaray sarebbe di 20 milioni, più il cartellino appunto di Baris Alper Yilmaz, giocatore che piace a diversi club di Premier League. Stesso Yilmaz che verrebbe in Serie A a causa dello spazio che cerca Nicolò Zaniolo appena rientrato in Turchia.