Calciomercato: Cuadrado ancora in Serie A, arriva da svincolato

Juan Cuadrado è pronto a proseguire la sua esperienza in Serie A. Ecco le ultimissime notizie sul futuro dell’esterno colombiano, che ha appena terminato il suo rapporto con l’Atalanta.

Il contratto con la Dea è scaduto lo scorso 30 giugno, adesso il calciatore è finito nella lista degli svincolati. Nuove società si sono interessate al giocatore che, al netto dei problemi fisici, ha ancora la possibilità di dire la sua nel campionato di Serie A.

L’idea degli agenti è quella di trovare una nuova sistemazione in Italia. Ecco quali società si sono iscritte alla corsa per Cuadrado, che è pronto a valutare qualunque tipo di proposta per la prossima stagione.

A 37 anni, Cuadrado si prepara a vivere una nuova esperienza in Serie A. Il giocatore può essere un valore aggiunto per qualsiasi club italiano, alla ricerca di un profilo di talento e d’esperienza, capace di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo.

La sua personalità e leadership può essere importante per qualunque spogliatoio, con i dirigenti che per questa ragione stanno valutando la possibilità di ingaggiare a parametro zero Juan Cuadrado.

Calciomercato: quale sarà la prossima squadra di Cuadrado?

E’ la redazione di tmw ad approfondire la situazione relativa al destino del calciatore, che è pronto a vivere una nuova esperienza nel campionato di Serie A.

Insieme ai suoi agenti, Cuadrado sta valutando tutte le proposte che gli sono arrivate sulla scrivania. Il colombiano interessa anche all’estero con un sondaggio da parte del Betis Siviglia, intenzionato ad ingaggiarlo per la prossima stagione.

Dall’Italia, invece, è il ds Ottolini a pensare al giocatore. Prossimamente il dirigente potrebbe presentare un’offerta ufficiale per portare al Genoa Cuadrado, che arriverebbe a parametro zero dopo la fine del suo contratto con l’Atalanta, terminato lo scorso 30 giugno.

Cuadrado Genoa: ci sono conferme

La società rossoblù è sulle tracce dal calciatore che è pronto a valutare l’offerta da parte del Genoa. Cuadrado riflette anche sulle altre proposte che ha ricevuto. C’è il Betis in Spagna che spinge per ingaggiarlo.

A 37 anni Cuadrado dovrà fare una scelta di vita e decidere se proseguire o meno l’avventura in Italia. In questi anni, dopo la Juventus, ha giocato nell’Inter, con il quale ha vinto anche uno Scudetto, e lo scorso anno all’Atalanta, dove a modo suo ha contribuito alla qualificazione in Champions della Dea.

I dubbi principali riguardano le condizioni fisiche di Cuadrado, che non è al top ma che nel corso della stagione può garantire un certo numero di partite.