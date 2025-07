Pagano la clausola di Dumfries, l’Inter ha già preso il sostituto

Svolta di calciomercato per il futuro dell’Inter con Denzel Dumfries che è pronto a lasciare dopo anni i colori nerazzurri, adesso può andare via per la clausola rescissoria e il sostituto è già preso.

Ci sono conferme in merito a quello che può accadere proprio nelle prossime ore perché c’è ancora qualche giorno di tempo per completare l’operazione considerando che ora il laterale olandese Denzel Dumfries è pronto a lasciare l’Inter per soli 25 milioni di euro. Il calciatore dell’Inter ha appunto una clausola rescissoria bassa di 25 milioni per potersi liberare e c’è validità fino al prossimo 15 luglio 2025.

Ora ci sono conferme che arrivano e che riguardano la seria possibilità che arrivi una conferma in merito al trasferimento di Dumfries che può lasciare l’Inter per firmare con una nuova squadra.

Non sembrano esserci più i presupposti per continuare insieme, perché dopo diversi anni e la deludente ultima stagione che adesso l’Inter è pronta a vendere Dumfries che può partire per i 25 milioni di clausola, sono diversi i club disposti a chiudere l’operazione con i nerazzurri entro il 15 luglio che è la data ultima per permettere al giocatore di partire e firmare con una nuova squadra.

Calciomercato Inter: Dumfries pronto ad andare via, il sostituto

Sono diversi i club che si sono interessati a questa possibile occasione che si è aperta perché nel contratto tra Dumfries e l’Inter c’è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio che permetterebbe al giocatore di lasciare il club nerazzurro per un nuovo futuro.

Si è parlato tanto di Barcellona per l’acquisto di Dumfries ma il club spagnolo ha problemi economici per tesserare in queste tempistiche il giocatore olandese, per questo ora su di lui si è fiondato il Manchester City. Pare che il club di Guardiola voglia puntare sul giocatore e provare a chiudere l’affare in tempi rapidi.

Tramonta l’ipotesi Barcellona per Dumfries a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario e ora ci prova il Manchester City che è in cerca di un sostituto di Kyle Walker. Intanto, l’Inter ha già preso Luis Henrique in quel ruolo e non sembra intenzionato a puntare su un altro profilo dopo la cessione di Dumfries.