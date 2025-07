Calciomercato: prendono Szczesny a zero, sarà il nuovo portiere

E pensare che fino ad un anno fa Wojciech Szczesny era senza squadra perché aveva deciso di ritirarsi a 34 anni.

12 mesi dopo la situazione si è ribaltata, anche perché il polacco è prossimo a cominciare l’ennesima stagione ad altissimo livello della sua carriera. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Juventus dovrebbe in questi giorni firmare il contratto che lo legherà alla sua prossima squadra, che dopo un lungo casting ha alla fine deciso di puntare proprio su Szczesny così da aggiungere esperienza e certezza al proprio blocco di portieri.

Prendono Szczesny a parametro zero

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Wojciech Szczesny, che a differenza di quanto si detto rimanderà di almeno un altro paio di stagioni il ritiro. Il polacco si sente bene ed è convinto di poter fare ancora la differenza, ed è per questo che sarebbe alla ricerca di un’esperienza che possa continuare a farlo sentire importante.

A fronte di questo tante società nel corso di questi giorni hanno cercato di convincerlo, ma fra tutte solo una ha sempre avuto l’attenzione dell’ex Juventus, che definiti gli ultimi dettagli dell’accordo sbarcherà in città per firmare il suo (nuovo) contratto.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, dopo l’esperienza dello scorso anno Wojciech Szczesny dovrebbe giocare per il Barcellona anche in questa stagione. Nonostante non sia stato firmato il rinnovo prima dello scorso 30 giugno, tra il polacco ed il Barça non c’è mai stato alcun problema, anche perché era già in programma una conferma del genere.

Szczesny sarà il nuovo portiere della squadra

Wojciech Szczesny presto diventerà un “nuovo” calciatore del Barcellona. L’arrivo di Joan Garcia dall’Espanyol non ha mai escluso la conferma del portiere polacco, che fino dai primissimi momenti ha dato massima disponibilità a Hansi Flick di lavorare al fianco di questo giovane portiere spagnolo per farlo crescere e consacrare una volta e per tutte.

Addirittura il Barcellona sembrerebbe preferire Szczesny ad una leggenda come Marc André ter Stegen, motivo per il quale il portiere polacco firmerà in questi giorni un nuovo contratto biennale con il club blaugrana. A livello di cifre, però, non sarebbe uscito fuori ancora nulla, ma la sensazione è che queste possano restare invariate, anche perché l’ex Juventus non sembrerebbe avere avanzato alcun tipo di richiesta, semplicemente perché desideroso di continuare a mettersi alla prova in una piazza importante come quella spagnola.