Calciomercato Milan: Okafor ancora in A, lo stanno prendendo

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del Milan che sta lavorando per cedere Noah Okafor. L’attaccante, rientrato alla base dopo il prestito a Napoli, è con le valigie in mano visto che non rientra nei piani di Allegri.

Tare sta sondando il terreno per trovare una nuova destinazione al giocatore, che nelle scorse settimane, prima dell’inizio del Mondiale per Club, è stato cercato anche dal Botafogo.

La volontà di restare in Europa ha fatto tramontare la pista brasiliana e adesso l’entourage del ragazzo è in contatto anche con altre squadre che hanno messo il giocatore del mirino.

Ci sono delle sirene anche dalla Serie A per Okafor che, quindi, può proseguire la sua esperienza in Italia: ecco dove.

Il Milan continua a muoversi per piazzare alcuni esuberi che sono fuori dai piani di Allegri. Nelle ultime ore sono uscite fuori altre indiscrezioni di mercato che riguardano l’attaccante svizzero Okafor.

Il calciatore, che è reduce dalla vittoria dello Scudetto con il Napoli, sa di non far parte del progetto Milan. Con i suoi agenti è a lavoro per trovare un’altra squadra, che possa dargli spazio e fiducia.

In Italia c’è ancora qualche possibilità, visto che un club ha avuto modo di fare un sondaggio per il giocatore che può prendere in considerazione la proposta.

Aggiornamenti sul futuro di Okafor

Dopo i contatti avuti a gennaio, un’altra società di Serie A si fa sotto per acquistare Okafor.

Questa volta i rossoneri vogliono cedere a titolo definitivo il ragazzo, che è valutato quasi 10 milioni di euro da Tare. Come riportato da Sky Sport DE, ci sono stati dei contatti anche con il Besiktas che però non si avvicina alla cifra chiesta dal Milan.

La società turca, infatti, si sarebbe spinta fino a 6-7 milioni. Una proposta che non convince del tutto i rossoneri che, per ora, non intende aprire a prestiti con diritto di riscatto.

Intanto, su Noah Okafor si è rifatto vivo anche il Bologna.

Bologna Okafor: cosa sta succedendo

Come riferito da Matteo Moretto, il direttore sportivo Sartori ha mosso passi concreti per portare a Bologna Okafor. Il giocatore già in passato è stato vicino ai rossoblù che questa volta potrebbero affondare il colpo.

La concorrenza è abbastanza spietata, visto che il calciatore è finito nel mirino di squadre turche ma anche inglesi e tedesche, come il Lipsia. Le prossime settimane, dunque, saranno molto importanti anche per l’attaccante che sa di aver terminato il suo tempo a Milano.