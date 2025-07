Bologna, altro acquisto italiano: scambio col Napoli

Il Bologna ha praticamente chiuso gli accordi per l’arrivo di Bernardeschi e Immobile che tornano in Italia per accasarsi al club emiliano per dare esperienza e qualità la prossima stagione.

Ma non finisce qui, perché il Bologna è pronto a fare nuovi acquisti e in attacco sempre, occhio alle sorprese considerando che si può arrivare a degli accordi con alcuni club italiani e spunta fuori il Napoli. Ci sono delle novità che arrivano in merito proprio a quella che sembra essere la scelta presa da parte del club di Saputo che il prossimo anno giocherà l’Europa League e c’è la volontà di migliorarsi provando ad ottenere risultati importanti.

In questo momento ci sono diverse trattative che porta avanti il Bologna che è pronto a chiudere nuovi acquisti e in attacco può spuntare fuori un’occasione importante che può essere decisiva per rinforzare la squadra di Vincenzo Italiano.

Ci sono degli aggiornamenti in questo momento che arrivano e riguardano proprio la mossa che pensa di fare il Bologna che vuole comprare nuovi giocatori e tra questi profili ci sarebbe anche uno che gioca nel Napoli e che può essere utile il prossimo anno per andare ad aumentare il livello della rosa.

Calciomercato Bologna: pronto uno scambio col Napoli

In questo momento sono ottimi i rapporti tra Bologna e Napoli e frequenti i contatti tra le società che stanno provando a chiudere più operazioni. Adesso ci sono delle conferme che arrivano che riguardano il possibile colpo di scena che può portare ad una nuova trattativa tra le parti.

Perché secondo le ultime notizie il Bologna prepara una stagione da protagonista su tutti i fronti e ci sono i dirigenti Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che stanno preparando una rosa importante per Vincenzo Italiano. Diversi i giocatori messi nel mirino e si proverà a fare una struttura importante italiana, in arrivo Bernadeschi e Immobile, ma non sono gli unici.

Infatti, in queste ultime ore si parla anche di quella che può essere la scelta da parte del Bologna di provare a trattare per chiudere nuovi acquisti e spunta Raspadori tra gli obiettivi offensivi. Un possibile scambio col Napoli che apprezza diversi giocatori del Bologna in questo momento.