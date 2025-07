Zaccagni tormentato dall’infortunio, le sue parole sono un segnale

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è sempre al centro di voci di calciomercato anche dopo una stagione di alti e bassi, ma soprattutto tormentata dagli infortuni.

Adesso arrivano degli aggiornamenti che riguardano questa situazione che si è venuta a creare che può essere decisiva per il futuro del giocatore che proprio nelle ultime settimane è stato nuovamente accostato a grandi società in vista della prossima stagione. Perché Zaccagni è considerato uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo e anche con la maglia della Nazionale dell’Italia è stato più volte decisivo.

Ora si cercherà di capire come andare avanti in vista del futuro perché la Lazio si è esposta e anche il giocatore ha dato segnale importanti. Di mezzo però ci sarebbe questo brutto infortunio che l’ha condizionato nel finale di stagione e che ora può essere decisivo da un punto di vista mentale per la prossima stagione.

Zaccagni ha lanciato un segnale perché è tornato a parlare da capitano della Lazio di quello che può accadere ad inizio della prossima stagione e per il resto dell’annata, dove la squadra biancoceleste ha ritrovato Maurizio Sarri in panchina e avrà soltanto l’impegno del campionato visto che non è riuscita qualificarsi per le Coppe Europee.

Lazio, infortunio Zaccagni: le parole del calciatore

Presto ricomincerà la nuova stagione, dopo le vacanze i calciatori possono tornare a lavorare con i ritiri estivi in vista della nuova annata e tra questi ci sarà sicuramente Mattia Zaccagni che vuole provare ad essere ancora una volta protagonista alla Lazio.

Il capitano della Lazio in questo momento è alle prese con dei problemi fisici perché un infortunio ha colpito Zaccagni che si è operato e adesso sta provando a recuperare il prima possibile per non perdere troppo tempo di lavoro in vista della prossima stagione.

Zaccagni si è operato per risolvere un infortunio all’inguine “Groin Pain Syndrome”, che da tempo lo costringeva a stringere i denti e giocare spesso sul dolore sofferente. Presto, come ha annunciato il giocatore in una intervista ai microfoni di San Marino RTV potrà ricominciare a correre.

L’obiettivo di Zaccagni è quello di fare un grande anno da protagonista con la Lazio per poi riuscire ad essere di nuovo decisivo anche per la Nazionale cercando di portare l’Italia al Mondiale e poi essere uno dei trascinatori di quella competizione che manca a tempo al nostro paese.