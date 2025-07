Napoli, tre acquisti in 48 ore: li ha convinti ADL

Il Napoli ha voglia di diventare sempre più grande e si prepara per quelli che possono essere i grandi acquisti in vista della prossima stagione, diversi i nomi finiti nel mirino del club azzurro pronto a chiudere.

Dopo aver già ufficializzato Marianucci e De Bruyne, il Napoli ora ha voglia di piazzare altri grandi colpi uno dietro l’altro con la volontà di andare a creare un divario sempre più ampio con le altre concorrenti italiane. In questo momento c’è la volontà da parte della società di creare un progetto sempre più ambizioso e vincente, con una mentalità di una squadra di un livello europeo e occhio quindi alle mosse di mercato.

Perché il calciomercato del Napoli estivo sarà sicuramente di un livello importante come annunciato direttamente dalla società che per accontentare mister Conte e far sognare i tifosi ha voglia di giocare la prossima Champions League da protagonista. Adesso ci sono delle novità in merito a quello che può accadere da un momento all’altro per rendere la rosa sempre più forte.

Tra gli obiettivi del Napoli ci sono alcuni giocatori che possono essere acquistati e anche subito approdare in azzurro in vista del prossimo ritiro estivo, è per metà luglio che la società vuole affidare all’allenatore Conte dei nuovi innesti che possano dare il loro contributo per alzare l’asticella di competitività della rosa.

Calciomercato Napoli: pronti tra acquisti, decisivo De Laurentiis

Potrebbe essere proprio il presidente Aurelio De Laurentiis a fare una mossa decisiva per quella che può essere la mossa decisiva che può permettere al club di espandersi sempre di più verso orizzonti di grande livello.

Occhio alle mosse a sorpresa che possono essere fatte nelle prossime ore, perché da diverso tempo si parla di quella che sembra la scelta del Napoli di acquistare nuovi giocatori in determinate zone del campo e ora arrivano conferme in merito alla scelta definitiva della società.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport sarebbe sceso in campo direttamente il presidente De Laurentiis per chiudere tre acquisti per il Napoli: Darwin Nunez, Noa Lang e Sam Beukema. Sono questi i prossimi colpi che punta a chiudere la società Campione d’Italia proprio già nelle prossime 48 ore, saranno decisivi i prossimi contatti per sbloccare gli affari.