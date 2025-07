Calciomercato: Insigne in Serie A, stanno chiudendo

Sorpresa Lorenzo Insigne. A 34 anni l’attaccante è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A. Ecco le ultimissime sul futuro dell’ex Toronto, che ha appena rescisso il suo contratto con i canadesi.

Ieri è stata una giornata importante per il calciatore, che è rientrato in Italia dopo la fine del suo rapporto con i canadesi del Toronto. Dopo attente valutazioni, la dirigenza ha deciso di chiudere in anticipo il contratto che sarebbe dovuto scadere a giugno 2026.

Adesso per Insigne si aprono nuove porte con la Serie A che resta un obiettivo per l’attaccante che ha voglia di rimettersi in discussione nel campionato italiano.

Una scelta di vita quella di Lorenzo Insigne che dopo diverse stagioni ha deciso di interrompere la sua avventura in Canada per tornare in Italia. Adesso il suo entourage è a lavoro per trovare una nuova destinazione che possa accontentare il ragazzo che ha già manifestato la sua intenzione di proseguire l’esperienza da calciatore in Serie A.

Calciomercato: 2 squadre interessate ad Insigne

L’età è quella che è ma resta comunque aperta la possibilità di vedere Insigne di nuovo in Serie A. Qualche club è pronto a scommettere sul ragazzo che ha tante motivazioni dopo le ultime esperienze in Canada.

C’è la volontà di ripartire con un progetto avvincente e affascinante che possa valorizzare al meglio le qualità di Lorenzo Insigne che ha ancora tanto da dire in Serie A con la speranza di ritornare, magari, ancora protagonista anche in Nazionale.

2 squadre si sono già mosse per chiedere informazioni all’agente, che sta sondando il terreno alla ricerca dell’opportunità migliore per l’ex capitano del Napoli che sicuramente continuerà a giocare in Europa.

Bisogna solo attendere l’offerta giusta. Per il momento sono arrivate le prime telefonate dall’Italia e dalla Serie A: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: interessa di Parma e Fiorentina per Insigne

Come riportato da gazzetta.it, in Serie A ci sono 2 squadre che hanno mosso passi importanti per l’arrivo di Lorenzo Insigne. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, pare che il Parma e la Fiorentina siano le uniche interessate ad ingaggiare l’attaccante, che si è appena svincolato dal Toronto. Adesso non resta che attendere la decisione finale da parte del giocatore che, di sicuro, dovrà abbassare le pretese riguardo lo stipendio, visto che nessuna società è disposta a dargli gli 11 milioni che percepiva in Canada.