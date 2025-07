Calciomercato: stanno prendendo Rashford, arriva in Serie A

Importanti novità di mercato sul futuro di Marcus Rashford che ha chiuso la sua esperienza all’Aston Villa. Il club inglese ha rispedito il giocatore al Manchester United ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 40 milioni di sterline.

Adesso si accende il mercato attorno al giocatore che già in passato è stato vicino a diverse società di Serie A. L’Italia può essere una nuova meta per l’attaccante che è pronto a vivere una prima esperienza lontano dall’Inghilterra.

Ecco nuovio aggiornamenti riguardo il nome della società che è pronta a trattare il calciatore inglese che può essere una vera e propria occasione di mercato.

Valutazioni in corso da parte della società che sta ragionando riguardo la possibilità di portare in Serie A Marcus Rashford. Le ultime stagioni del giocatore non sono state positive, con l’ultima stagione divista fra Manchester e Aston Villa.

Nonostante ciò, c’è comunque fiducia riguardo la crescita del ragazzo che è nel pieno della sua maturità calcistica. Seguendo le orme di altri sue ex compagni di squadra, come McTominay, potrebbe ritornare ai fasti di un tempo proprio in Serie A.

Ecco perché sta provando a liberarsi dal Manchester United, in modo da favorire il suo arrivo a parametro zero proprio in Italia.

Calciomercato: aggiornamenti sul futuro di Rashford, ecco i dettagli

Nome nuovo per l’attacco della Juventus. Si tratta di un pallino della società bianconera che ha provato a prenderlo già in passato.

Questa volta l’affare può andare in porto proprio a parametro zero. Una vera occasione per il mercato della Juventus che non perde di vista Marcus Rashford.

Il calciatore inglese ha deluso nella sua esperienza all’Aston Villa, con appena due gol segnati. Ecco perché il club ha deciso di non riscattarlo con il giocatore che è tornato di nuovo a Manchester.

Si cerca un’intesa, adesso, sulla rescissione del contratto che potrebbe favorire l’addio a zero di Rashford che in Italia interessa alla Juventus.

Rashford Juventus: ecco tutti i dettagli

La Juventus è a lavoro per rinnovare il suo reparto offensivo. Dopo le voci su Davic e Osimhen, adesso come riportato da Sky Sport, è spuntato fuori anche il nome di Rashford che è pronto a vivere un’esperienza in Serie A.

Attaccante moderno, può svarirare su tutto il fronte offensivo e giocare anche come punta centrale. Un vero e proprio jolly che potrebbe fare la differenza nel campionato italiano.