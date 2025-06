L’Inter ha chiuso oggi due colpi, arrivano dal Parma

A lavoro l’Inter per definire gli acquisti nelle prossime ore e adesso ci siamo per altri rinforzi che sono pronti ad arrivare alla corte di Cristian Chivu già al Mondiale per Club.

Il club nerazzurro è pronto ad affondare il colpo per i prossimi due arrivi e così facendo raggiungerebbe quota 100 milioni di euro spesi per i nuovi arrivi in questi primi mesi di mercato e occhio a quello che può accadere in vista delle prossime settimane perché ci sono delle conferme che arrivano in merito ai colpo di mercato dell’Inter che vuole provare a chiudere delle nuove offerte.

Ci sono delle conferme che riguardano proprio le prossime mosse della società che vuole cercare di andare a piazzare i migliori acquisti per il nuovo progetto che è stato affidato nelle mani di Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi e un lungo ciclo di 4 anni che si è concluso non nel migliore dei modi visto l’ultima annata che è terminata con zero titoli vinti e tanta delusione.

Arrivano delle novità che possono arrivare proprio nelle prossime ore visto che il club è pronto a chiudere un nuovo acquisto subito e un altro appena possibile, visto che ora c’è un asse caldo tra Inter e Parma che vogliono cercare di chiudere dei nuovi affari insieme e di mezzo c’è anche Chivu che è l’ex allenatore dei crociati. Ci sono delle novità che riguardano proprio le prossime ore e ci sono delle conferme a riguardo.

Calciomercato Inter: doppio nuovo colpo dal Parma

Pronta ad arrivare a 100 milioni l’uscita dell’Inter che può chiudere dal Parma due nuovi colpi che possono arrivare nelle prossime ore proprio anche negli Stati Uniti per raggiungere il club nerazzurro che si sta giocando il Mondiale per Club e vuole provare ad arrivare con tutte le forse possibili fino alla fine della nuova competizione FIFA.

L’Inter può salire a quota 100 milioni di acquisti in queste prime settimane di mercato perché il club nerazzurro è riuscito già a portare delle nuove forze fresche in rosa con i 14 milioni di euro spesi per Sucic, 23 milioni per Luis Henrique, il riscatto a 6,5 milioni per Nicola Zalewski e in ultimo i circa 26 milioni per Bonny che è ad un passo. Ma ora si proverà ad affondare anche per Leoni del Parma per raggiungere quota 100 milioni.

L’Inter è attesa da una grande sfida negli Stati Uniti d’America dove giocherà contro il Fluminense e nel caso di passaggio turno per i quarti di finale potrà avere già Bonny a disposizione che è ad un passo. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal Parma può arrivare anche Giovanni Leoni con i nerazzurri che hanno superato la concorrenza del Milan e sono pronti a chiudere.