Inter, un altro infortunio: emergenza totale, i tempi di recupero

Scatta l’emergenza totale per l’Inter in merito ad un altro infortunio che è di natura muscolare prima della sfida contro il Fluminense.

Al Mondiale per Club l’allenatore rumeno Cristian Chivu ha dovuto resistere a quelle che sono state le diverse assenze, in una situazione di totale emergenza in casa Inter e che ha costretto il tecnico a cominciare il suo ciclo nerazzurro con un vero e proprio handicap gestionale.

Oltre alla situazione Frattesi e quella vissuta con Calhanoglu, per Chivu arriva un altro problema che potrebbe cambiare anche la scelta in attacco. Oltre a Thuram che è sì recuperato, ma non è al 100% della sua condizione preferendo quindi di non inserirlo come titolare in attacco, c’è la possibilità di vedere alle spalle del centravanti titolare una soluzione a sorpresa.

Inter, un altro infortunio: emergenza totale per Chivu

Da SportMediaset hanno fatto sapere che c’è stato un altro problema negli States, dal ritiro dell’Inter e che costringe Chivu a prendere delle decisioni per il proprio attacco.

Non si è allenato quest’oggi chi era candidato ad una maglia da titolare e che cambia le idee di Chivu, che non vuole correre rischi su altri problemi che sono già maturati all’Inter in questa prima fase del Mondiale per Club.

Salterà probabilmente questa partita e poi rientrerà alla prossima Francesco Pio Esposito, attaccante che è stato costretto al forfait e che non si è allenato in vista del Fluminense a causa di un guaio di natura muscolare. Si teme che non riesca, Marcus Thuram, a giocare per i novanta minuti che saranno dispendiosi per la sfida contro il Fluminense. Senza voler incappare a ricadute, infatti, non sarà schierato neppure il francese, costringendo Chivu ad un grattacapo non da poco per sistemare le cose nel suo attacco.

Inter-Fluminense: le probabili formazioni

Tra le probabili formazioni di Inter-Fluminense non si vede più Francesco Pio Esposito dunque, fermato dal suo problema muscolare che non gli ha permesso di essere tra le scelte di Chivu per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani.

Occhio a Luis Henrique come soluzione alle spalle di Lautaro Martinez o anche Carboni. Oppure anche a Mkhitaryan avanzato, in ruolo da sottopunta dietro a Lautaro. Di seguito, le probabili formazioni di Inter-Fluminense.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Carboni, Lautaro Martinez.

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Ignacio, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio.