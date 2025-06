Dimissioni Sarri, chi al suo posto? Annuncio a sorpresa della Lazio

La Lazio vive un momento molto particolare e si parla solo delle dimissioni di Sarri: se dice addio chi firma al suo posto?

I biancocelesti hanno iniziato un nuovo corso riportando Maurizio Sarri in panchina dopo il suo addio di un anno e mezzo fa, con Tudor prima e Baroni poi a completare le ultime due stagioni della Lazio, ma senza successi. Il futuro è tutto ancora da scrivere perché nonostante il ritorno del tecnico toscano ora possono esserci nuovi guai alla finestra a causa del blocco del mercato che sembra essere fortemente astringente per il miglioramento della rosa attuale.

Il futuro della Lazio si scrive in base al futuro dell’allenatore perché da un momento all’altro potrebbero esserci delle grandi sorprese.

Lazio, dimissioni Sarri? Tutta la verità

La Lazio in questo momento vive un periodo estremamente particolare perché ha il mercato bloccato per l’intera sessione di trasferimenti estiva. Il club biancoceleste, però, non intende fermarsi alla decisione presa dai giudici e ha fatto ricorso in appello.

Con il mercato chiuso in entrata, però, da più parti si è iniziato a parlare di possibili nuove dimissioni da parte di Maurizio Sarri che aveva firmato il nuovo accordo completamente inconsapevole delle difficoltà a cui sarebbe andato incontro nel suo nuovo mandato da allenatore della Lazio.

Il club laziale, però, nega con fermezza questa ipotesi, ribadendo che l’allenatore della Lazio per la prossima stagione sarà ancora Maurizio Sarri.

Dimissioni Sarri: Fabiani nega tutto e svela la verità

La Lazio non intende continuare ad accettare le “chiacchiere” intorno alla figura di Maurizio Sarri e quindi intorno al club biancoceleste e chiude a ogni possibilità di nuovo cambio in panchina. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Angelo Fabiani, ha parlato del futuro del tecnico che resterà per l’intera stagione.

“Ho sentito parlare di dimissioni, a noi non è mai arrivato niente anche perché i contratti partono dal 1 di luglio“, ha detto il ds Fabiani ai microfoni di lalaziosiamonoi, “quindi di quali dimissioni stiamo parlando? Sono cose inventate. Sarri ha dimostrato serietà, attaccamento e grande senso di appartenenza“.

“Sarri è stato informato sul blocco, ma lo stesso Lotito ne ha preso contezza dopo, così come me“, ha poi ribadito il direttore sportivo, tenendo sotto controllo le voci di un possibile nuovo cambio.

Lazio, se Sarri va via si pensa a Palladino

La Lazio vuole continuare normalmente con Maurizio Sarri e le rassicurazioni del ds Fabiani fanno ben sperare i tifosi che, però, vogliono anche chiarezza sul mercato e sulla possibilità dello sblocco che sarà fondamentale per migliorare la rosa.

Qualora Sarri dovesse decidere di salutare i biancocelesti, la Lazio punterebbe forte su Raffaele Palladino che ha salutato al Fiorentina ed è ancora alla ricerca di una nuova squadra.