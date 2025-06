Juve, in Germania parlano di “affare fatto”: arriva l’annuncio

Il club è pronto a chiudere un clamoroso colpo di calciomercato che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro, perché il talento inglese del Borussia Dortmund sembra ad un passo.

Uno dei migliori talenti che sono in circolazione è pronto al trasferimento, perché dalla Germania andrà a giocare in un altro campionato e occhio a quelle che saranno ora le mosse di mercato anche della stessa Juventus interessata a prendere nuovi esterni per migliorare la rosa.

Tra i vari obiettivi anche il campione del Borussia Dortmund che ha già dimostrato di essere capace di poter fare grandi cose alla sua giovane età.

Diversi i club interessati e tra questi anche la Juventus che è pronta a piazzare nuovi colpi per migliorare la rosa, occhio ora a quello che può essere il futuro di Jamie Gittens.

Calciomercato Juventus: Jamie Gittens ha fatto una scelta

Arrivano aggiornamenti su quello che può essere il futuro del talento che ora è pronto a fare il definitivo salto di qualità, si parla di un accordo che potrebbe garantire al club tedesco di investire la cifra per prendere un nuovo giocatore e allo stesso tempo anche a Jamie Gittens di andare a firmare un ricco contratto.

Una vera svolta di mercato è attesa in queste ore perché sembra davvero tutto ad un passo per la firma e ci sono aggiornamenti in merito a quella che sembra la decisione anche dello stesso giocatore. Perché arrivano conferme che riguardano la mossa di calciomercato che ha pensato di fare Jamie Gittens.

Il talento inglese classe 2004 finito nel mirino dei migliori club d’Europa ora ha in mente di fare una scelta definitiva per il futuro. Perché ci sono conferme che riguardano la mossa proprio di Jamie Gittens che può firmare con il Chelsea e lasciare il Borussia Dortmund.

Sarebbe una vera beffa per la Juventus che puntava all’acquisto di Jamie Gittens che ora passerà al Chelsea. In Germania i colleghi di Sky Sport DE sono sicuri che il giocatore inglese sia pronto al trasferimento proprio in Premier League, perché l’affare sembra ormai già fatto tra Chelsea e Jamie Gittens che firmerà un contratto fino al 2032.

Il giocatore passerà per circa 65 milioni dal Borussia Dortmund al Chelsea e a breve ci saranno anche le visite mediche di Jamie Gittens.