Calciomercato: è fatta per Berardi, la firma

Svolta a sorpresa per Domenico Berardi che, dopo aver riportato il Sassuolo in Serie A, è pronto a chiudere un nuovo accordo e firmare un altro contratto fino a giugno 2029. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione in merito alla trattativa per Domenico Berardi. Il calciatore, che ha vissuto un anno particolare in Serie B, alla fine ha messo il suo zampino nella promozione diretta della squadra di Grosso.

Corteggiato in passato da tante società, come Milan e Juventus, Allegri avrebbe voluto allenarlo proprio in bianconero. L’affare con il Sassuolo, però, non è mai decollato con il calciatore che è rimasto, da capitano, nel club neroverde.

Adesso l’affare è in chiusura con la firma che metterà la paroa fine alla telenovela: ecco tutti i dettagli.

Cambiano i piani della società e dello stesso giocatore che questa volta ha deciso di prendere in considerazione la proposta, che gli permetterà di firmare un lungo contratto con scadenza a giugno 2029.

Calciomercato: è fatta per Berardi, ecco le ultime

Il giocatore, che compirà 31 anni il prossimo 1° agosto, è stato fondamentale nella crescita del Sassuolo. E’ una delle poche bandiere rimaste, visto che ha sempre mantenuto la stessa maglia da inizio carriera.

Una storia straordinara che è destinata a proseguire ancora per tanti anni. Infatti, con il prossimo rinnovo Berardi è pronto a legarsi a vita al Sassuolo.

Una prospettiva che convince il giocatore che in passato aveva chiesto la cessione ma che adesso è pronto a proseguire la sua esperienza in neroverde, diventando una bandiera della società.

Berardi Sassuolo: niente cessione, resta fino al 2029

Un legame profondo quello dell’attaccante con il Sassuolo, destinato a proseguire anche in futuro con la società pronta a definire ogni accordo in merito alla trattativa per il prolungamento che potrà arrivare molto presto. Smentite, dunque, le voci di una partenza del giocatore che dopo aver riportato in A la squadra lavorerà per raggiungere la salvezza nella prossima stagione.