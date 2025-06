Esonero dopo il Mondiale: in panchina arriva Francesco Farioli

Il disastro al Mondiale per Club ha portato a forti riflessioni, che portano all’esonero per l’allenatore dopo l’esperienza negli States.

A sorpresa, il sostituto è Francesco Farioli. Lo stesso allenatore italiano, dopo le esperienze vissute all’estero tra Nizza e Ajax, è stato accostato a diversi top club italiani e occhio a ciò che succederà adesso per il suo futuro.

Farioli sogna la Serie A ed è un’opzione futura proprio per i club italiani, i quali hanno cambiato totalmente le proprie cose in panchina se si pensa che tra tutti i top club d’Italia soltanto Antonio Conte è stato confermato in panchina da campione d’Italia, assieme ad Igor Tudor che era arrivato in corsa dopo l’esonero di Thiago Motta. Dopo la beffa all’Ajax, chi ha subìto una beffa importante al Mondiale per Club, prenderebbe proprio Francesco Farioli in panchina.

Mondiale per Club, scatta l’esonero: in arrivo Francesco Farioli

La decisione sull’esonero sarebbe stata presa a causa del percorso al Mondiale per Club, con il cambio immediato alla guida tecnica.

Un progetto tecnico che finisce però, ma che ne apre un altro, dopo il periodo non proprio felice vissuto dalla stessa formazione che in un girone all’altezza, ha visto in verità l’eliminazione per mano di Inter Miami e Palmeiras che, da “sfavorite” sono riuscite a buttare fuori i lusitani.

Si tratta dell’esonero di Anselmi, deciso da parte del club portoghese che punterà forte così su Francesco Farioli. Lo stesso allenatore italiano, che da poco si è separato dal club di Amsterdam, potrebbe essere pronto a ripartire quindi in un top club d’Europa come hanno fatto sapere da SportMediaset. Dopo i rumors che lo hanno visto accostato all’Inter e al Milan, oltre che alla Lazio, ecco che Farioli ripartirà in una big in Europa.

Farioli in panchina: obiettivo Scudetto ed Europa League

Prendere Francesco Farioli, al Porto, permetterebbe di mettere nel mirino il titolo in Portogallo e l’Europa League, competizione nella quale si è qualificata la società portoghese arrivando terza – passerà dai play-off il percorso – nel campionato terminato da poco.

Il tipo di calcio moderno che ha fatto giocare al suo Ajax, nonostante la debacle clamorosa di fine stagione in Olanda, ha permesso a Farioli di essere riconosciuto con un’identità di gioco ben precisa. La stessa che non si è vista al Porto in queste terribili tre partite giocate con eliminazione al Mondiale per Club e che vorrebbe trovare la società per il prossimo campionato. Un’annata quella in Liga Portoghese che il club dei Dragoes vuole vivere da assoluta protagonista, proprio con Farioli in panchina.