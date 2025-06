Allarme Juve: Comolli corre ai ripari, colpo dal Barcellona

La pesante sconfitta contro il Manchester City ha fatto suonare un campanello d’allarme in casa Juventus. Adesso Comolli è pronto ad intervenire sul mercato e rinforzare soprattutto un reparto di gioco: ecco quale.

Il ko contro Guardiola rischia di pesare come un macigno sulle prossime scelte che prenderà la Juventus. Infatti, per i bianconeri è già suonato l’allarme e la sfida contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale, rischia di compromettere, ulteriormente, l’inizio del nuovo progetto.

Intanto, Tudor attende con fiducia le prossime novità in arrivo dal calciomercato. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa al possibile nuovo acquisto in arrivo da Barcellona: ecco tutti i dettagli.

La Juventus di oggi è un cantiere aperto. Infatti, non ci sono conferme riguardo la rosa della prossima stagione. Ci sono valutazioni in corso da parte della società che sta ragionando riguardo gli elementi da tenere e quelli da cedere.

Le scelte dovranno essere fatte in tempi brevi anche perché bisogna iniziare il ritiro con il piede giusto. Si attende la fine del Mondiale per Club per fare le prime manovre ma intanto il club ha già individuato una serie di rinforzi da prendere subito.

Sos Juventus: chi arriva adesso

Come riportato da Sportmediaset, la Juventus oltre all’attaccante si sta muovendo anche per sistemare il pacchetto arretrato che necessità di qualche nuovo rinforzo.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, con il passaggio alla difesa a 3 servono più giocatori in quella zona di campo. Con i tempi di recupero incerti di Bremer, i bianconeri sono a lavoro per prendere un nuovo leader difensivo.

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Gatti, che non ha ancora rinnovato, la società è tornata a cercare un vecchio obiettivo di mercato. Dalla Spagna, infatti, negli ultimi giorni, hanno rilanciato la notizia di un possibile nuovo interesse nei riguardi di Araujo che può tornare di moda per la Juventus.

Araujo Juventus: nuovi aggiornamenti

La Juventus è alla ricerca di difensori per la prossima stagione. Oltre ai nomi di Leoni e Nayef Aguerd, del West Ham, si torna a parlare anche di un vecchio obiettivo già cercato a gennaio ovvero Ronald Araujo del Barcellona, che è diventata la terza scelta. L’arrivo del calciatore rappresenterebbe un vero e proprio upgrade per i bianconeri che hanno la necessità di recuperare al più presto Bremer e trovare un altro calciatore di qualità per completare il pacchetto arretrato.