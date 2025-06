Lutto nel mondo del calcio: è scomparso a soli 23 anni

Il mondo del calcio spagnolo piange la scomparsa di uno dei ragazzi più apprezzati a livello giovanile di tutto il paese.

Una notizia tanto straziante quanto inaspettata, visto che davanti a sé il giovane calciatore aveva non solo una carriera importante, ma anche una stagione da protagonista con la squadra del suo cuore, quella per la quale ha sempre giocato e tifato.

Il destino ha però deciso di giocare a lui e a tutta la sua famiglia un bruttissimo scherzo, anche perché non è concepibile perdere la vita a 23 anni.

Lutto nel mondo del calcio spagnolo

Il mongolo del calcio europeo si unisce al cordoglio di quello spagnolo per la scomparsa di uno dei ragazzi più apprezzati a livello giovanile dell’intero paese.

La situazione era critica già da diverse settimane, dato che il calciatore era ricoverato in ospedale per un grave incidente che aveva avuto, ma mai nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere, neanche la famiglia. Come un fulmine a ciel sereno, però, è questa mattina arrivata la straziante notizia da parte del Club, che ovviamente ha voluto mostrare vicinanza e supporto a tutte quelle persone che amavano e volevano bene al ragazzo e che oggi si trovano costrette a piangerlo. Il destino alle volte sa essere parecchio crudele, ed con il giovane calciatore spagnolo non si è di certo risparmiato, anche perché non solo gli ha strappato via la vita, ma anche la possibilità di fare carriera nel mondo del calcio.

Stando dunque a quanto riportato dai canali ufficiali del Las Palmas, nella mattinata di oggi è venuto a mancare Zeben Ramos, difensore mancino, versatile, classe 2003 che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia della squadra B del club canario.

Aveva solo 23 anni: il cordoglio del mondo dello sport

Zeben Ramos è venuto a mancare all’età di 23 anni. Il giovane difensore spagnolo ha perso la sua personale battaglia con la sopravvivenza dopo essere stato investito da un’auto lo scorso 9 giugno. Da quel momento è stato ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a diverse operazioni che non sono servite a salvarlo.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal calcio spagnolo, come ad esempio quello del Las Palmas ovviamente, che nel suo post social ci ha tenuto a precisare come Ramos rimarrà per sempre nei cuori non solo di giocatori, club e dipendenti, ma anche dell’intera comunità delle Canarie, anche perché stiamo parlando di un ragazzo nato e cresciuto in un contesto nel quale sperava di potersi affermare come giocatore.