Lione retrocesso: rosa in svendita, chi arriva in Serie A

La retrocessione del Lione può trasformarsi in una grande occasione. Le squadre italiane sono pronte a prendere i talenti del club francese. Ecco le ultimissime riguardo l’elenco dei giocatori pronti a trasferirsi in Serie A.

Il mercato è fatto anche di episodi come questo. La penalità inflitta dalla Federazione al Lione, che è valsa la retrocessione in Ligue 2, può creare danni ingenti alla società che rischia di perdere i giocatori migliori.

Infatti, le spese rischiano di diventare insostenibili per il club che dal prossimom campionato dovrà giocare in Serie B. Un danno enorme per la società che può cedere i suoi talenti anche in Serie A.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport ad approfondire questo tema relativo ai giocaotri che sono pronti a fare le valigie per salutare il Lione, dopo la notizia della retrocessione in Ligue 2.

La situazione è abbastanza complicata per la società che presenterà, prossimamente, ricorso per essere riammesso in Ligue 1. Ma intanto il mercato si muove e c’è chi ha iniziato a bussare alla porta per chiedere conto di questo momento difficile.

Lione: salutano altri giocatori, molti possono arrivare in Serie A

La squadra francese, fra le più importanti della Francia, ha una rosa di altissimo valore con tanti giovani interessanti che adesso fanno gola a mezza Europa.

In Serie A c’è chi sta monitorando la situazione come la Roma di Massara, che conosce bene quella tipologia di mercato avendo lavorato fino allo scorso anno in un club francese.

Il dirigente è pronto a valutare la possibilità di portare in giallorosso alcuni dei migliori giocatori del Lione, che dopo la retrocessione del club sono pronti a fare le valigie. Adesso, per la società, diventa una necessità cedere anche per sistemare i conti.

Calciomercato Roma: occhi in casa Lione, chi può arrivare

Georges Mikautadze può diventare una vera occasione per la Roma, che già in passato ha seguito il georgiano. Dalla richiesta di 30, la società francese adesso può accontentarsi anche di 20 milioni.

Altri profili interessanti, oltre a Mikautadze, sono: Malick Fofana, classe 2005 che ha segnato 11 gol e 6 assist. L’ex Venezia Tanner Tessmann e Moussa Niakhaté, un difensore centrale che già in passato è stato monitorato dal club.

La svendita, della rosa del Lione, può rappresentare un’opportunità per le squadre italiane che continueranno a seguire la vicenda da vicino.