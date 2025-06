Milan: pagano la clausola, nuovo acquisto dalla Spagna

Cambiano le strategie del Milan per la prossima stagione. Con i soldi in cassa, adesso il club è pronto a prendersi la scena e a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il primo passo può essere l’acquisto del calciatore, proveniente dalla Spagna.

Valutazioni in corso da parte del club rossonero che sta sondando il terreno per quanto riguarda l’arrivo del calciatore che ha tutte le qualità per fare bene al Milan.

Con la partenza di Theo Hernandez all’Al Hilal, adesso la società ha in cassa altri 30 milioni di euro da poter utilizzare per migliorare l’organico a disposizione dell’allenatore che ha fatto delle richieste chiare e precise.

In attesa del colpo Vlahovic per l’attacco, adesso Tare è pronto a completare alcune operazioni riguardanti il centrocampo e la difesa. C’è bisogno, infatti, del sostituto di Theo che può arrivare proprio dalla Liga.

Calciomercato Milan: colpo sulla fascia, chi prendono

I tifosi attendono notizie riguardanti il mercato in entrata del Milan, che dopo Modric potrebbe regalare qualche altra sorprese.

Dalla Spagna arriva la notizia relativa all’interesse da parte dei rossoneri nei confronti del calciatore che è pronto a firmare con il club di Serie A per la prossima stagione.

Ci sono buone chance che l’affare vada in porto anche perché adesso il Milan ha la liquidità per completare la trattativa, visto che il giocatore ha una clausola da 15 milioni di euro.

Una cifra che è alla portata del club con Tare che sta valutando la situazione anche perché in quel reparto valuta anche altri giocatori, pronti a sostituire Theo Hernandez.

Calciomercato Milan: Cardona nel mirino

Oltre a Zinchenko, secondo le ultime notizie di mercato riportate da El Chiringuito, il Milan valuta la possibilità di pagare la clausola per prendere Sergi Cardona del Villarreal.

Il classe ’99 è un profilo che piace a Tare e può essere acquistato per 15 milioni di euro ovvero il valore della clausola. Ha il contratto in scadenza a giugno 2027 ed un ingagigo alla portata dei rossoneri che studiano il possibile colpo.

Le prossime settimane saranno decisive prima c’è da risolvere la situazione relativa alla cessione all’Al Hilal di Theo Hernandez, che è pronto a chiudere definitivamente la sua avventura in rossonero con la società pronta ad incassare ben 30 milioni di euro che saranno reinvestiti sul mercato.