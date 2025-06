Bomba Sancho, s’inserisce un altro club: niente Juve e Napoli, scambio chiuso

Possibile colpo di scena in Italia con Napoli e Juventus che possono restare beffate perché adesso su Sancho ci sarebbe un altro club che è pronto a chiudere l’affare.

Ci sono delle novità in merito alla scelta che può essere fatta da parte di una società che fa sul serio e vuole provare in tutti i modi a chiudere il colpo per Sancho che ora fa sul serio perché il giocatore è in uscita dal Manchester United dopo che il Chelsea non ha confermato la sua permanenza pure per i prossimi anni. Infatti, il giocatore inglese in questo momento è fuori rosa con i Red Devils che spingono per una sua partenza immediata considerando anche che è in scadenza nel 2026.

Da capire quelle che possono essere anche le scelte di Sancho che pare abbia voglia di restare a giocare ancora nel calcio che conta visto che su di lui si sono fatti vivi gli interessi anche di club sauditi. In questo momento ci sono conferme che arrivano su quella che sembra essere stata la mossa per l’attaccante.

In questo momento ci sono conferme riguardo quella che sembra essere la scelta di Sancho che è pronto ad una nuova sfida. Il giocatore è entrato nel mirino di diversi club che hanno voglia di puntare su di lui perché si tratta di un classe 2000 che ha dimostrato già in questi anni di essere capace di fare grandi cose e bisogna solo tirargli fuori il meglio di se visto il grande talento che possiede.

Calciomercato: Sancho firma con un altro club

Su Sancho si sono fatti avanti in maniera concreta e decisa club come Juventus e Napoli, ma non sarà facile. Perché adesso sembra che è un’altra la società che spinge per chiudere con il giocatore che può lasciare da un momento all’altro l’Inghilterra.

Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra Sancho e i club italiani, ma è un’altra la società che può beffare tutti anticipando l’operazione. Perché Juve e Napoli possono restare beffate dal Fenerbahce di Mourinho che ci prova.

Il club turco è pronto a garantire al giocatore un super stipendio e attenzione alla decisione di Sancho che può accettare l’offerta del Fenerbahce che è pronto a scambiarlo con altri giocatori che sono in uscita dal club.